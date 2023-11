Es muy buena la relación con Trump, recuerda López Obrador

noviembre 10, 2023

* Tras la entrevista que ofreció el aspirante republicano a una televisora latina, el tabasqueño también recordó que tras renegociar el T-MEC, México recobró ser el socio número uno de los vecinos del norte

Carlos Guzmán | Enviado, Tijuana.- Tras la entrevista que dio esta semana el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump a la televisora Univisión donde reitera su aprecio por él así como su amistad, este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador le regresó el gesto.

Al final de la conferencia matutina que efectuar en esta ciudad, el primer mandatario de nuestro país le reiteró su amistad al hoy candidato a regresar a la Casa Blanca por parte del Partido Republicano, indicó que esto le dio desde el inicio de su administración en la cual comparto etapa con Trump una buena relación entre ambas administraciones.

“Siempre es importante llevar una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, porque es mucho lo que nos une. Primero, la amistad entre nuestros pueblos. Ahora que estamos hablando del paso por la aduana, pues hay un intercambio. Con Tijuana, con San Diego, con California. Las ciudades fronterizas de los dos países son ciudades hermanas. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Todo respeto a nuestros hermanos nicaragüenses puertorriqueños. Son 5 millones. Nuestros hermanos cubanos en Estados Unidos, 4 millones. Y nuestros paisanos, 40 millones. Ya no se necesita, por ejemplo, yo que no hablo inglés, puedo ir a San Diego y a Los Ángeles, y no necesito hablar el inglés, porque todos hablan castellano. Castilla, como se decía antes. Entonces, espérenme, espérenme, espérenme. Es muy buena la relación, es muy buena la relación”. Enfatizó.

Al mismo tiempo, recordó que en la administración Trump México, tras superar la renegociación del hoy T-MEC, nuestro país recuperó su status de primer socio comercial de la Unión Americana.

México es ya de nuevo el primer socio comercial de Estados Unidos. Con todo respeto, primero desplazamos a China, y luego, con todo respeto, a Canadá. Entonces, nuestra relación económica-comercial con Estados Unidos es fundamental. Es muy importante. Pero sobre todo la relación con nuestros pueblos. Y en el tema migratorio también nos necesitamos. Hay que complementarnos, que es lo que estamos planteando. Está creciendo mucho América del Norte. México mucho. Está llegando inversión extranjera como nunca. Es récord la inversión extranjera que está llegando a México. Va a seguir llegando, se va a seguir fortaleciendo la economía de América del Norte. Son 31 mil millones, 32 mil millones de dólares de inversión extranjera. Vamos a continuar consolidando nuestro mercado, nuestra integración económica, y además se requiere la fuerza de trabajo. No se puede estar pensando nada más en el capital, en las empresas. El motor de las empresas es el trabajo, son los obreros, y por eso no hay que estar pensando en resolver el problema migratorio solo con medidas coercitivas, con muros. Eso no resuelve el problema.

En cuanto al tema migratorio, sostuvo, que, pese a que hay videos que muestran lo contrario, la generalidad es que en México “no se corretea a los migrantes”.

“Yo tengo otra información, tengo otro dato. Sí, pero yo tengo otro dato. O sea, nosotros somos respetuosos de los migrantes, lo vamos a seguir haciendo, y van a respetarse los derechos humanos de los migrantes. Acabamos de tener una reunión en Palenque, Chiapas, con presidentes de países donde, por las circunstancias económicas, sociales, incluso por sanciones y bloqueos, tienen que salir y atravesar México para tratar de llegar a Estados Unidos, y el compromiso es cuidarlos a los migrantes, protegerlos en sus derechos humanos, y lo vamos a seguir haciendo. Sí, nosotros no correteamos a migrantes. Nosotros protegemos a los migrantes. A lo mejor en algunos casos, pero puede ser la excepción, no es la regla”, enfatizó.