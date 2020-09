“Es obvio que no hay cláusula de 700 millones”: Messi

septiembre 4, 2020

Puebla/OroNoticias. Jorge Messi, en representación de su hijo, le envió una carta a la Liga de España para responder el comunicado que habían emitido días atrás, donde aseguraban que no efectuarían la baja del jugador si no se abonaba previamente la cláusula de 700 millones de euros.

El hombre que maneja la carrera del futbolista del Barcelona advirtió que “desconocen” el contrato que analizó la Liga para asegurar que no le darían la ficha si no pagaban la totalidad de la cláusula y aseguró que ese ítem ya caducó. “Sin perjuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten, es obvio que la indemnización de 700 millones de euros, prevista en la cláusula 8.2.3.5, no aplica en absoluto”, señaló en un comunicado que se envió desde la agencia de representación del futbolista.

El pasado domingo 30 de agosto, La Liga española había informado que el contrato se encontraba “vigente” y tenía una “cláusula de rescisión aplicable al supuesto de que Lionel Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada”. Frente a eso, advirtieron que la Liga “no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula”.

Los representantes legales del capitán de la selección argentina decidieron dirigirse directamente en esta carta a Javier Tebas Medrano, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de España. La presentación llevó la firma del propio Jorge Messi, padre y representante de Leo.

La intención fue dejar en claro que en el vínculo que firmó el deportista en el 2017 con la entidad catalana estaba explícito que la cláusula de 700 millones de euros no era aplicable una vez que se finalizara la temporada 2019/2020. Sin embargo, no han dado mayores detalles por el momento sobre la decisión que tomará el futbolista, quien envió el pasado 25 de agosto un burofax a la entidad para hacer uso de su cláusula de salida sin costo, lo que generó una discusión legal en torno a la posibilidad de ejecutar tal beneficio. Los rumores de última hora indican que el crack de 33 años se quedaría hasta el cierre de su contrato, a mediados del 2021.