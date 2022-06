Es político, encarcelamiento de Pasiano Rueda, insisten senadores del PT

junio 29, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante el estancamiento de las investigaciones del caso de Pasiano Rueda Canseco, alcalde electo del municipio de Jesús Carranza, Veracruz, este miércoles la lideresa del partido del Trabajo en el Senado, Geovanna Bañuelos, reiteró la exigencia a la Fiscalía de Veracruz para que lo liberen.

En conferencia de medios, la dirigente petista sostuvo que le consta la inocencia del imputado, así como que este caso es solo por un tema político y no de un delincuente.

Acompañada del secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, junto con la también legisladora Lucia Trasviña, reiteraron que jamás hubo una sentencia condenatoria al imputado demandando que cuanto antes de le deje en libertad y asuma el 1 de julio su cargo como alcalde.

El alcalde electo, fue acusado de ultrajes a la autoridad, pero tras ser derogado este delito en Veracruz solo esta encarcelación es vista hasta por su defensa como un tema político.

Ante ello, reiteraron su exigencia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para que se pronuncie al respecto al tiempo de recordarle que como él sostiene “el pueblo pone y el pueblo quita”.

A esta exigencia de sacar de prisión a Pasiano Rueda, actualmente preso en el penal de Tuxpan, se unió al final de conferencia de medios se sumó el diputado Gerardo Fernández Noroña, el cual aunque sostuvo que este tipo de encarcelaciones por temas políticos no es excesivo de Veracruz, se debe de conectar por algún lado a resolver, y más, precisó, cuando no tiene los imputados tras una no adecuada defensa por parte de la parte acusada.