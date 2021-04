Es un capricho del INE lo hecho a Salgado Macedonio: Sergio Gutiérrez Luna

abril 14, 2021

Redacción/Xalapa.- El diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE platicó para En Contacto sobre la reciente resolución del instituto de quitarle la candidatura a Felix Salgado Macedonio y Raúl Morón para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán respectivamente.

“Muy lamentable la situación, 6 consejeros no tuvieron altura de miras y reiteraron su capricho de querer quitarnos las candidaturas a toda costa… no hicieron caso al tribunal superior electoral, no valoraron adecuadamente las circunstancias, no tomaron en consideración los montos de 19 mil y 22 mil pesos… lo que ellos querían era castigar y quitarnos la candidatura, no tuvieron argumentos… y nosotros vamos a impugnar”, alertó.

“Lo que el INE le imputa a Felix son 8 publicaciones de Facebook sin pauta en un Estado de 3 millones de habitantes… donde solo se obtuvieron 3 mil quinientas reacciones, osea nada, no hay ningún impacto que pueda afectar a la contienda… todo eso no representa ni el 5 por ciento del tope de campaña que era de 5 millones y medio”.

El diputado reprochó la imparcialidad del instituto, “el tribunal le dijo al INE que no es posible aplicar en automático la cancelación máxima del registro, que deben hacer una evaluación para aplicar la pena mínima o máxima… debe haber una proporción entre la culpa y la pena… aquí nos damos cuenta que el INE no actuó con lógica ni proporción… ahora Lorenzo Córdoba está siendo el nuevo Ugalde que opera para la oposición”.

“Por estos mismos hechos se multó a Morena y a Felix Salgado, en el caso de Morena el INE lo determinó como culposos, mientras que a Felix lo condenaron como doloso, por la misma pena, eso no es posible… es una falta total de ejercicio democrático y ahora no hemos podido iniciar campaña en Michoacán, ni continuar la de Guerrero”

Finalmente aclaró que seguirá siendo representante de Morena ante el INE, pues no podrá permitir más injusticias. “Cuando las cosas se hagan bien lo vamos a aplaudir, pero no nos vamos a dejar si Lorenzo Cordoba y Ciro Murayama están coartando al INE, están siendo imparciales, están generando circunstancias que afecten a Morena, definitivamente les vamos a decir, ellos prejuzgan, ellos son facciosos, observan la constitución cuando les conviene y cuando no, como no querer bajarse el sueldo y ganar menos que el presidente… la gente eso lo repudia y no nos vamos a dejar”.