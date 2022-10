«Esa no es la forma de hacer películas»: James Cameron sobre Marvel y DC

octubre 27, 2022

Redacción Xalapa.- El director de la famosa película Avatar, James Cameron, criticó duramente las películas de superhéroes de Marvel y DC Comics, en plena promoción de Avatar: El sentido del agua (2022).

Específicamente, el director de Titanic se centró en la construcción de los personajes, ya que los encuentra carentes de dimensión y de las emociones y motivaciones del mundo real.

«Cuando veo estas grandes y espectaculares películas -les hablo a ustedes, Marvel y DC- no importa la edad de los personajes, todos actúan como si estuvieran en la universidad. Tienen relaciones pero en realidad no las tienen. Nunca cuelgan las botas por sus hijos. Las cosas que realmente nos arraigan y nos dan poder, amor y un propósito, esos personajes no lo experimentan, y creo que esa no es la forma de hacer películas», expresó en una entrevista con The New York Times.

Con estos comentarios, Cameron expresa su descontento con las películas más taquilleras de la última década. Unos comentarios que ya hicieron en años anteriores otros directores de la talla de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Jane Campion o Ridley Scott. «No veo (películas de Marvel). Lo intenté, pero eso no es cine», aseguró Scorsese en 2019, definiéndolas como «parques de atracciones».

Coppola, por su parte, fue aún más duro. «Martin fue amable cuando dijo que no es cine. No dijo que fuera despreciable, y yo digo que sí lo es», comentó el director de El Padrino en defensa de su compañero de profesión. Para él no existe nada positivo en «ver la misma película una y otra vez», ya que el objetivo del séptimo arte «es ganar algo de iluminación, conocimiento o inspiración».

Cameron ha lanzado una crítica más laxa, si bien ha querido dejar claro en qué lado del debate se sitúa. Actualmente, el director se encuentra a punto de estrenar la mencionada secuela de Avatar, que llegará a los cines el 16 de diciembre. Además, también se mantiene trabajando en las posteriores continuaciones de la franquicia, que se estrenarán cada dos años.