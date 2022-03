Escribo para aprender; la clave de la felicidad es la paz interior: Gaby Vargas

marzo 17, 2022

Redacción/Xalapa.- La escritora más vendida de México, Gaby Vargas, platicó para En Contacto sobre sus libros, trayectoria y la vida que ha tenido.

“Lo que busco con la escritura es aprender… esa es mi pasión… la vida es la única que te puede enseñar y tras las muertes de mi mejor amiga y mi hermano replanteé lo que es verdaderamente importante para nosotros… lo que creías que valía de pronto no vale nada y lo que tenías olvidado de pronto es lo más valioso… esto es mi pasión, es lo que me motiva y lo que quiero hacer por lo que me quede de vida… mi manera de ser feliz es tener paz interior”, platicó en una entrevista muy emotiva.