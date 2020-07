Escucha “My Future”, lo nuevo de Billie Eilish

julio 31, 2020

Tras días de presentar indicios en sus redes sociales, Billie Eilish ha estrenado “My Future”, su nueva canción. Tras un ritmo solemne, casi a capella, comienzan las persecuciones. “I’m in love but not with anybody here/ I’ll seeyou in a couple years” (Estoy enamorada, pero no de nadie aquí/te veo en un par de años).

La artista acompaña su nuevo lanzamiento con un videoclip, el cual presenta una animación estilo anime dirigida por Andrew Onorato. En el video se muestra a Eilish vagando por un bosque lluvioso, antes de que los árboles la envuelvan, acercándola al cielo. Eilish revelaría vía email a sus fans que la canción fue escrita justo después de que la cuarentena entrara en rigor en los Estados Unidos ante la pandemia de Covid-19.

“Es una canción que es realmente especial y personal para mí. Cuando la escribí, fue exactamente donde estaba mi cabeza: Esperanzada, emocionada y una cantidad muy loca de auto reflexión y auto crecimiento”, comenta.