Escuelas deben tener sistema de captación de agua de lluvia

agosto 4, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) debe promover una cultura de prevención para el cuidado del agua en los planteles educativos, afirmó la diputada Ruth Callejas de Movimiento Ciudadano.

La legisladora de oposición refirió que es necesario que en los planteles educativos se puedan instalar sistemas de captación de agua pluvial ante la escasez del líquido que obligó a modificar los horarios escolares en los meses de mayo y junio.

En San Antonio, cerca del municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, aseguró hay una escuela que cuenta con un sistema de captación de agua de lluvia, que debería replicarse en todo el Estado.

En la actualidad, platicó que la gente se la pasa peleando por cómo se aplica el dinero de la sociedad de padres de familia, pero no se atienden temas medulares como es el cuidado del medio ambiente.

“Agua ya no hay, es un fenómeno mundial, pero no nos hemos preocupado para resolver el problema y dedicarnos a cuidarla. No hay separación de residuos en las escuelas, ni los alcaldes se han preocupado por fomentarlo”.

En ese sentido, reiteró que es necesario que todas las autoridades entiendan que se debe generar políticas públicas de desarrollo sostenible, para las nuevas generaciones.

Con la nueva escuela, dijo, se dio un paso importante al entender que la escuela se construye desde la comunidad, al involucrarse, pero es momento de fomentar la cultura de la prevención y el cuidado del agua.