Escuelas en Jilotepec están seguras durante las vacaciones: alcalde

agosto 14, 2022

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El presidente municipal de Jilotepec, Balbino Castillo aseguró que existe la seguridad necesaria para resguardar durante el periodo vacacional a todas las escuelas que se encuentran en su municipio y evitar que estas puedan ser objeto de robos.

En ese sentido, el edil explicó que existe coordinación con la policía estatal para llevar a cabo las tareas de vigilancia en todo el municipio y así garantizar no tan solo la seguridad de los planteles educativos sino de la ciudadanía en general.

«Nosotros estamos trabajando con la policía estatal que es la que se encarga de vigilar los planteles, en algunos se tiene veladores y en otros los mismos padres de familia se organizan para vigilar porque en años anteriores si hemos tenido algunos robos, pero en estos momentos puedo decir que la seguridad en Jilotepec se ha mantenido y podemos decir que estamos bien», indicó.

Asimismo, Balbino Castillo recordó que en Jilotepec no cuentan con Policía Municipal desde hace algunos años, sin embargo, insistió en que el trabajo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha sido positivo. Finalmente, cuestionado acerca de la posibilidad de que durante su administración se pueda conformar la corporación municipal, el alcalde dijo que de momento no se ha planteado esta posibilidad, aunque no descartó que esto pudiera ocurrir.