Escuelas privadas no son opción para aspirantes que no entren a la UV

septiembre 4, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Padres de familias demostraron el apoyo a sus hijos aspirantes a matricularse en la máxima casa de estudios del estado y los acompañaron hasta la puerta del campus donde presentarían el examen de admisión.



Mientras los chicos respondían el examen los padres pedían con todas sus fuerzas que las respuestas sean las correctas y logren un espacio para prepararse profesionalmente, pues ante la difícil situación financiera que atraviesa el país para muchos pensar en una escuela privada no es opción

«Ahorita no hay dinero que sobre, pero uno va haciendo sus ahorros y lo que uno puede ir vendiendo para sacar a nuestros hijos adelante porque si está difícil la situación y para que se recupere el país va a tardar (…) particular esperaríamos porque no podríamos solventar una escuela particular', sostuvo Anastacia Mambrila.



Otros que tenían un ahorro para cuando este momento llegara, pero la crisis económica derivada de la sanitaria obligó a utilizarlos para las necesidades de la casa.



«Yo tengo mi sueldo y se ha respetado, las comisiones sustancial eran las comisiones y no las están pagando entonces si se ve mermado, entonces ese ahorro que teníamos se tiene que ocupar para la casa, para comida socbretodo y servicio así que para escuela privada no», comento Jorge Morales.



En la zona conurbada más de 9 mil aspirantes presentaron examen a lo largo de esta semana, de los cuales poco más de 3 mil lograrán un espacio.