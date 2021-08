Escuelas son espacios seguros para regresar a clases presenciales: Investigador

agosto 6, 2021

Eda Sentíes. Varacruz. El investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Felipe Hevia, dio a conocer de que de acuerdo a los estudios que se han realizado en todo el mundo, las escuelas son espacios suficientemente seguros para enviar a los estudiantes a clases presenciales.

Detalló que en ningún país donde se ha retornado a las clases dentro del aula se ha reportado un incremento de los contagios de Covid-19 que amerite la suspensión de las actividades escolar de manera presencial.

Dijo que, en la Ciudad de México, por ejemplo, cuando se llevó a cabo el regreso a clases presencial se registraron solo 5 contagios en las 60 mil escuelas que regresaron a clases. En países como Chile y Argentina la cifra fue similar, por lo que consideró que el regreso a clases no es riesgoso llevando a cabo las medidas de sanidad necesarias.

“Hay mucha investigación al respecto en países donde han abierto no se ha demostrado que las escuelas sean un foco de infección, en países de Europa, Chile, Argentina, África, en las escuelas no hubo más contagio respecto de otros lugares, eso es buena noticia, eso quiere decir que no es más riesgoso ir a la escuela que a cualquier otro lugar, pero eso no significa que sean de cero riesgos, pero la evidencia sugiere que son espacios seguros”, dijo.

Resaltó que contar con los recursos indispensables como agua, electricidad, aulas bien ventiladas y usar cubrebocas y gel antibacterial son suficientes para que los alumnos y docentes puedan regresar a sus actividades escolares.