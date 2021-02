Esperan liberación de escrituras del TEBA Vicente Guerrero

febrero 17, 2021

Arquímedes González. Padres de familia y habitantes de la localidad de Vicente Guerrero, de la zona 07 perteneciente a este municipio, confían que se libere la escritura de la tele bachillerato de la localidad, a fin de que esta ya tenga certeza jurídica y puedan conseguir beneficios ante la Secretaría de Educación de Veracruz, sin embargo, a la fecha está trabada su liberación.

Luego que se diera a conocer que la regiduría de educación en el ayuntamiento de Misantla, diera a conocer que en el municipio se cuenta con un 80% de escuelas con certeza jurídica, hablando de las 245 que se cuentan, las poblaciones de la localidad de Vicente Guerrero esperan que las escrituras que ya se cuentan sean liberadas, lo que les valdrá en poder gestionar para su edificio, material didáctico y mobiliario correspondiente.

El detalle es que los padres de familia principalmente, manifiestan que desde hace un año que se le dio a conocer a Claudia Camacho Hernández, Delegada Regional de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con sede en la ciudad de Martínez de la Torre, y está a la fecha no ha dado respuesta alguna para que se le diera seguimiento a este problema, lo que hace que pudiera ser que esté en peligro la clave y por ende la escuela de la localidad en mención.

“El año pasado se tuvo que cancelar la obra porque no vinieron a liberar la escritura, la escritura ya está lista y solo falta firma de patrimonio del estado y nada que vienen a liberarla, si esto pasa seguro nos vamos a quedar sin escuela otra vez, ya se vio, y que tiene que venir un comisionado y no más no viene, aquí viene como 70 jóvenes, de Santa Inés, Plan de Guerrero, Colorado, Palma Sola, El Lirial, de La Pedregal también viene”.

Esta situación que están atravesando, el TEBA de Vicente Guerrero no es un caso particular, pues también está padeciendo el de la localidad de Trapiches, donde han estado olvidados por las autoridades correspondientes, afortunadamente sí se puede nombrar, es que las clases que están recibiendo son en línea, sin embargo, cuando el semáforo llegue a pasar a verde, la pregunta es dónde irán a estudiar los alumnos y donde se desarrollaran los clases que impartirán lo profesores.

“Tenemos entendido, que el presidente Othón, ya nos iba a ayudar con 3 aulas y sanitarios, es una buena intención, pero el problema es que no tenemos escrituras y esto es la traba que estamos pasando, a ver sin ahorita en las campañas, viene a prometernos que nos ayudaran cuando por más de un año no nos han dado una solución los de patrimonio del estado”, explican.