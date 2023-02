ESPN adquiere los derechos de la Copa Libertadores

febrero 6, 2023

Pese a qué México no participa en la Copa Libertadores desde 2017, el torneo más importante de Sudamérica podrá disfrutarse en nuestro país a través de la señal de ESPN y también por Star Plus.

Disney hizo oficial que adquirió los derechos de la Copa Libertadores para transmitirla en TV de paga y streaming. La transmisión de los partidos iniciará este 7 de febrero con la ronda de fase clasificatoria previa a la fase de grupos.

El torneo contará con 155 partidos hasta la gran final, por el momento no se han dado muchos detalles de la transmisión, pero se espera que muchos partidos no pasen por ESPN y sean exclusivos de Star Plus, una estrategia que han aplicado en los últimos meses.

Recordemos que la Copa Libertadores se transmitió por muchos años en Fox Sports en México, pero con la salida de los equipos mexicanos, el interés disminuyó de manera drástica. Hace un par de años Claro video adquirió los derechos para pasar los partidos gratis en su canal de YouTube, pero la situación cambió.

¿Qué es la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores es un torneo anual internacional oficial de fútbol organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, creado en 1960 bajo la denominación de Copa de Campeones de América o Copa Campeones de América.

En 1965 el torneo adoptó el nombre ‘Libertadores’ en honor a los líderes de las guerras de independencia hispanoamericanas y brasileña de América del Sur. Copa Libertadores es uno de los más prestigiosos torneos en el mundo y la más prestigiosa competición a nivel de clubes de fútbol en Sudamérica.