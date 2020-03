Esposa de Renato Ibarra dice que no la agredió físicamente

marzo 12, 2020

CDMX/OroNoticias. Lucely Chalá declaró que Renato Ibarra no la agredió físicamente, esto durante la segunda audiencia del futbolista del Club América. En un video filtrado en redes sociales, se observó el momento en el que la pareja del ecuatoriano niega las versiones de que había sido objeto de violencia física.

Ibarra es acusado de violencia familiar y tentativa de feminicidio. “No. No me agredió físicamente. No recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron refiriéndose a una publicación de la revista TV y Novelas”, dijo Chalá.

Lucely llegó alrededor del mediodía a la Sala de Juicios Orales Adscriptas al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, junto a sus familiares, incluidos su papá, Cleber, y su hermana, Ana Karen, quien también estuvo aquella noche del jueves cinco de marzo.

La pareja de Ibarra salió del Reclusorio alrededor de las 17:30 horas, mientras la Defensa y el Ministerio Público se mantuvieron en la audiencia.