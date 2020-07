Esposa de Will Smith admite haberle sido infiel con un cantante de rap

julio 11, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. El actor Will Smith y su esposa Jada Pinkett son considerados una de las parejas más estables de Hollywood; sin embargo, parece que no son la pareja perfecta ya que la actriz reveló que le fue infiel a Will con August Alsina.

La confesión formó parte delprograma Red Table Talk, mismo que es conducido por Jada en Facebook y que tuvo como invitado a Will Smith.

Durante la conversación que mantuvieron ambos, Jada admitió finalmente haber mantenido un romance con August, 21 años menor que ella y al que conoció precisamente por ser amigo de su hijo Jaden.

Will tomó el control de la situación y la fue guiando en la conversación, que se tornó un confesionario público en el que ambos parecían estar disfrutándolo.

“Creo que debes decir de manera clara qué pasó”, le dijo Will. “¿Sobre qué?”, empezó evadiendo ella, entonces él comenzó a guiarla: “Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿y qué pasó?”. “Sí, y entonces yo me metí en enredo con August”, admitió finalmente Jada.

“¿Un enredo?”, replicó él entre risas. “Sí contestó ella”, aún sin ganas de ampliar. “Una relación…”, calificó Will.

Los actores contaron que su relación atravesó por una crisis hace cinco años y que pensaron en separarse, fue en este tiempo que Jada conoció a August Alsina, quien atravesaba por problemas de salud mental.

“Hace cuatro años y medio empecé una amistad con August, de hecho, nos volvimos muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, comentó la esposa de Will Smith.

Semanas atrás el rapero August Alsina aseguraba haber mantenido un romance durante años con la actriz Jada Pinkett Smith, con el consentimiento de su esposo, el reconocido actor estadounidense Will Smith. Según el testimonio del músico en el programa Breakfast Club, conoció a la actriz en 2015 a través de su hijo Jaden.

“Me entregué totalmente con esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, afirmaba.

La estrella de Men in Black y su esposa lo desmintieron. “La relación no es cierta, absolutamente nada de eso es verdad”, afirmaron voceros del popular matrimonio. Sin embargo, el rapero se mantuvo firme en su versión y aseguró que entre ellos existió una relación abierta.

“La verdad y la transparencia nos incomodan, sí, pero no puedo disculparme por eso. Cada uno tiene la libertad de sentir lo que sea, porque, cuando está en verdadera paz, cualquier ruido o comentario se convierte en un susurro”, dijo.

Hasta ese momento nadie en Hollywood sabía que el matrimonio había pasado por dificultades y menos, que tuvieran una pareja abierta.

Jada siguió explicando los motivos que la llevaron a ese romance.

“A través de ese viaje en particular, aprendí mucho sobre mí y pude enfrentarme a mucha inmadurez emocional, inseguridad emocional y pude hacer una curación realmente profunda” detalló.

Sin embargo, más tarde fue August Alsina quien decidió terminar con esa relación. Jada relató que esa decisión le pareció comprensible pero también se sorprendió de las declaraciones del músico tanto tiempo después.“Es un poco extraño que todo esto salga a la luz ahora, cuando fue hace varios años”.

“Para mí, esto fue hace años”, agregó Smith, dando por cerrado ese capítulo doloroso de la pareja. Para confirmar el amor que los mantiene unidos ahora, Jada agregó: “Hemos llegado a ese nuevo lugar de amor incondicional”.