Esposo de Nancy Pelosi sufre ataque violento en su propia casa; es hospitalizado

octubre 28, 2022

Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue agredido este viernes dentro su domicilio particular, en la ciudad de San Francisco, California. El intruso buscaba a la legisladora demócrata.

A través de un comunicado, el portavoz de Nancy Pelosi, Drew Hammill, indicó que el asaltante ha agredido “violentamente” con un martillo a Paul Pelosi, de 82 años, quien ha sido trasladado a un hospital donde se espera que se recupere satisfactoriamente.

Hammill destacó que el agresor está bajo custodia y se investigan los motivos del ataque. Asimismo, informó que Nancy Pelosi no se encontraba en su domicilio en el momento del incidente. Paul Pelosi sufrió heridas contundentes en la cabeza y el cuerpo, según personas que hablaron con The Associated Press (AP).

“La presidenta (de la Cámara de Representantes) y su familia están agradecidos con el personal de emergencias y los profesionales médicos involucrados”, apuntó Hammill, quien resaltó también la voluntad de la familia de gozar de “privacidad” en estos momentos.

Por su parte, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden ya llamó a Nancy Pelosi para expresarle su apoyo por el “horrible ataque“ y estaba orando por su esposo. “El presidente condena toda violencia y pide que se respete el deseo de privacidad de la familia“, agregó.

Si bien, las circunstancias del ataque no están claras, el ataque genera dudas sobre la seguridad de los miembros del Congreso y sus familias. Las amenazas a los legisladores están en su punto más alto casi dos años después de la insurrección del Capitolio, en enero de 2020.