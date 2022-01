“Está cabrón que nos vean así”, responde diputado indígena a CEDH

enero 26, 2022

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El legislador del partido del Trabajo José Luis Tehuintle Xocua hizo público su malestar por la visión que se tiene, desde las instituciones, sobre los pueblos indígenas.

En su participación en la comparecencia de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) lamentó la respuesta que le dio la presidenta Namiko Matzumoto Benítez, quien reconoció que son grupos “tradicionalmente discriminados”.

El legislador pidió conocer las acciones que la CEDH realizó en favor de grupos originarios o indígenas en el 2021, pues se presentaron 102 quejas y sólo 22 lograron alguna postura desde la comisión.

Pidió conocer cuál es el programa para capacitar a visitadores de la Comisión en lenguas indígenas, pues son ellos los grupos con menos acceso a la tecnología y con mayor vulneración a sus derechos.

Ante la participación del diputado, la presidenta de la comisión comentó que se han dedicado a que las personas vayan conociendo sus derechos humanos, apoderándose de ellos y además ejercitarlos.

“Dentro de ese proceso, paralelo a la función sustantiva de la comisión, se generan todos estos programas de atención a la problemática específica que pueden enfrentar los grupos en vulnerabilidad o tradicionalmente discriminados”.

A la respuesta de Namiko Matzumoto, el legislador externó que no sabía si enojarse o sorprenderse por lo dicho por Namiko Matzumoto.

“Hay un término que usted acaba de usar, no sé si me encanta o me indigna, que habla usted que somos grupos tradicionalmente discriminados. Y perdón por la palabra, pero, está cabrón que nos vean así” lamentó.