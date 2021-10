Esta celebración de Dia de Muertos se debe recordar a las victimas de la violencia y del Covid

octubre 31, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. En la conmemoración del día de muertos se deben recordar de manera especial a las numerosas víctimas de la violencia y del Covid-19, señaló el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes.

En el comunicado de este domingo, el sacerdote católico dijo que son víctimas ya sea de la violencia, que sigue siendo un problema incontrolado o por la mala estrategia de salud que han originado la muerte de muchas personas.

“La muerte ha traído luto y dolor en los hogares, ha sembrado desconfianza en las personas y en las instituciones. Junto con toda la Iglesia, el día de los difuntos pedimos para que Dios tenga misericordia de ellos y los lleve a gozar del cielo”, dijo.

Además, estas oraciones recuerdan además que somos mortales y que estamos de paso por este mundo y que un día también nosotros hemos de morir y por lo tanto necesitaremos que otros oren por nosotros para que también alcancemos la misericordia y contemplemos con gozo el rostro de Dios.

En el documento de hoy señala que este 1 de noviembre se celebra la liturgia católica a Todos los Santos, donde se invocan no solo a los santos canonizados que aparece en la lista del calendario litúrgico, si no a aquellos que no se conocen o no se menciona pero alcanzaron la santidad.

“La santidad se construye todos los días haciendo la voluntad de Dios en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Muchas personas, en el silencio de su hogar, en sus tareas cotidianas, en su oficina, desde su empresa, entre sus familiares y amigos, son testimonios vivientes de los valores del evangelio”. En tanto, el 2 de noviembre se recuerdan a todos los difuntos, lo que s vive de diferentes maneras, en la iglesia se hace oración por los difuntos, quienes ante dios están vivos.