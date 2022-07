Esta inflación que se vive en México es una consecuencia de las malas políticas económicas de la 4T: Diputado

julio 12, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- El diputado federal del PAN Carlos Valenzuela señaló que desde hace más de 20 años México no vivía una situación tan crítica como la que hay actualmente debido al estancamiento económico, alza de los precios y el aumento del desempleo.

Detalló las cifras de pérdida de empleo van al alza, mientras que los intentos por reactivar la economía son insuficientes, pues la crisis que viven las familias reduce el circulante de efectivo y activación del comercio.

“Inflación y estanflación que es un fenómeno que no se daba desde hace muchos años y es una combinación de inflación, estancamiento económico y perdida de empleo, desde hace 21 años no se veía una situación así, porque ante había perdida de empleos, pero no inflación o inflación, pero reactivación económica y ahora pregúntenle a los comerciantes que han tenido las peores ventas a pesar de la reactivación que se hizo de manera turística. Hay un reflejo del IMSS de desempleo y eso es la consecuencia de malas políticas económicas de este gobierno y lo siente la gente en su casa”, dijo.

Dijo que en septiembre, cuando se discutirá el paquete económico en la Cámara de Diputados, buscarán ser escuchados por los legisladores de Morena, y poder brindar una opción para reactivar la economía de todo el país.

Veracruz lleva 3 meses consecutivos de pérdida de empleos con más de 10 mil puestos perdidos.