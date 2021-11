Está lista Susana Hernández para Panamericanos Júnior

noviembre 8, 2021

Fernando Hernández/El Demócrata. La nadadora veracruzana Susana Hernández Barradas se reportó lista para afrontar su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2021, que se realizarán del 25 de noviembre al cinco de diciembre en Cali, Colombia. Ella se visualiza subirse al podio de medallistas.

Ganadora de tres preseas de oro en los Juegos Nacionales Conade en este año y participó con éxito en el Festival Acuario de Natación que se realizó en el complejo acuático “Leyes de Reforma”, última competencia de preparación previo a su viaje a Sudamérica en donde será parte de los 374 deportistas de la delegación mexicana para esta justa internacional.

“Me siento muy contenta con mi actuación y también ya siento un poco los nervios de los Panamericanos. Estoy feliz porque he estado mejorando mis marcas y eso habla que estoy bien. He entrenado muchísimo, no se imaginan cuanto, estoy contenta con ese resultado”, comentó.

La deportista, que es entrenada por el cubano José Luis Artiles de León, reveló que ha entrenado hasta a triple sesión desde las 4:30 horas, luego a las 16:00 con el trabajo de fuerza bajo la tutela del especialista en halterofilia Joel Mckenzie Díaz, y a las 18:00 de nueva cuenta en la alberca de “Leyes de Reforma”.

“La verdad que llegaré muy fuerte, he mejorado entrenando, mi físico ha cambiado mucho en comparación con hace un año o dos. Creo que voy a llegar muy preparada para Cali”, subrayó.

Hernández Barradas es integrante de Pirañas Team y participó con éxito en la pasada Copa Jarocha 2021 en “Leyes de Reforma”.

“En estos meses para acá he pensado y valorado todo lo que me han dado y lo que tengo, todo el sacrificio que hemos pasado mi familia, mi entrenador y yo, para sacar un buen resultado en Colombia que estoy seguro que lo tendré”, comentó.

La sirena veracruzana sabe que los Panamericanos Junior son una competencia difícil, pero confía en pelear por alguna presea.

“Se vale soñar con ser medallista, tengo fe en que me va ir muy bien, sea medalla o no, creo que entrar en una final estaré más que satisfecha. Quedar en octavo lugar será para mí un buen resultado.

“Lucharé para dar los resultados, y quedar medallista claro que me encantaría”, concluyó la mundialista juvenil en Budapest, Hungría en 2019 y actual campeona nacional de Primera Fuerza en 50 y 100 metros libres.