Está listo El Águila de Veracruz para primera prueba

marzo 31, 2022

Fernando Hernández/El Demócrata. Tras días de prácticas, El Águila de Veracruz, dirigido por Emmanuel Valdez y su cuerpo técnico, está listo para iniciar formalmente sus juegos de pretemporada. Será el primero de los 14 enfrentamientos presupuestados en Monterrey.

La escuadra jarocha cerró su preparación con una intensa práctica para enfrentar este viernes a la selección de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El lanzador anunciado por «El Peque» Valdez fue Joel de Paula.

El receptor Alan Espinoza se incorporó recientemente a la pretemporada, llegó listo y en forma para los juegos de preparación.

“Muy contento de otro año poder regresar, este año son expectativas nuevas, sabemos que el año pasado nos quedamos cortos.

“Este año venimos con más experiencia, más inteligencia y el equipo se ve muy bien, esperemos llegar y entrar a los playoffs y poder lograr el campeonato”, comentó el receptor porteño.

El Águila de Veracruz, a lo largo de su historia, ha tenido varios exreceptores como dirigentes y Alan Espinoza se siente contento de tener a Valdez como manejador a quien respeta por la calidad que tuvo como jugador.

“Sabemos que es un mánager nuevo, que tiene mucha experiencia (como jugador), fue un receptor muy importante en la liga en verano e invierno (…) No he platicado mucho con él todavía, me dio la bienvenida, sé que le gusta el juego agresivo y así vamos a estar toda la temporada jugando así.

“Buscamos alcanzar lo que hicimos el año pasado, la temporada pasada como equipo nuevo entramos a los playoffs, este año vamos a lograr otra vez el pase a la final, ahora nos tocó hacer la pretemporada, el calor es muy diferente aquí, que en Veracruz, pero vamos a llegar al 100 por ciento, para con toda la fanaticada”, sentenció.