«Esta que ven soy yo» , sostiene Xóchitl Gálvez

noviembre 17, 2023

Leticia Maldonado/Orizaba. «No corruptos, no huevones y no pendientes» señaló la precandidata a la presidencia del país en el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez durante su visita a Orizaba este viernes.

En entrevista concedida a Rosa Multimedios, la aspirante insistió en que bajo ninguna circunstancia es su pretensión dar carpetazo a los programas sociales y terminar con ellos, por el contrario dijo que los programas actuales se deben sostener e incluso perfeccionar, citó como ejemplo «jóvenes construyendo el futuro» mismo que señaló deberá incluir no solo la capacitación para el trabajo sino la garantía de que, los jóvenes aprendan el uso de nuevas tecnologías así como el dominio del idioma inglés.

Al tiempo que reconoció, si bien la inseguridad es un fuerte problema social actual, este solo se va a poder combatir inyectando los recursos económicos necesarios a la capacitación policial, prevención y demás.

Al tocar el tema de la inseguridad, lamentó y reconoció como doloroso, el ver que cada día son más las familias que han perdido integrantes en manos de la delincuencia así como familias fragmentadas ante la constante desaparición de personas en el país.

Mencionó además que como aspirante a gobernar el país, le duele ver la desesperación en el rostro de padres de familia que, no encuentran manera para que sus hijos reciban tratamientos médicos, y oncológicos con los que puedan salvarles la vida a miles de niños.

Y es que señaló, el sistema de salud en la nación, se encuentra rebasado. En cuanto hace a su aspiración político electoral, admitió que su ponente Claudia Sheimbaum «es mucho más conocida, ya han visto la cantidad de espectaculares que de ella hay por todos lados», sin embargo insistió que mediante una «campaña feliz y sin ataques» está seguirá de que sus propuestas van a llegar a más mexicanos.

Ante el panorama adverso que le espera, comentó que no le tiene miedo a no tener la mayoría en el Congreso, pues insistió en que deben ponderar las ideas y las propuestas para mejorar, más no el partido político.

Cuestionada en torno a su forma de dirigirse a las masas, insistió en que «está que ven, soy yo» con lo que dejo en claro que ella será una presidenta que que no va a abandonar al pueblo, al Congreso ni a nadie. Y es que lamentó que en 5 años, el presidente AMLO jamás recibió a los diputados federales de oposición.