Esta semana aplicarán segunda dosis de vacuna antiCOVID a jóvenes de 5 alcaldías de la CDMX

octubre 16, 2021

Carlos Guzmán Martín/CDMX. La próxima semana se llevará a cabo en la Ciudad de México la Fase 33 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en las Alcaldías Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Venustiano Carranza, en la que se estima inmunizar a 293 mil personas mayores de 18 años y con las que se prevé alcanzar una cobertura del 84.6 por ciento con esquema completo.



En conferencia de medios virtual, la Secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, refirió que se trata de muy buenas noticias, ya que con ello se avanza de manera acelerada en la inoculación de la población mayor de edad al vacunar en cinco Alcaldías con segunda dosis.



El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que el martes 19 de octubre inicia la aplicación de la segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech a la población de 18 a 29 años de la alcaldía Cuajimalpa, cuyo primer apellido inicie con las letras A, B, C; miércoles 20 de octubre D, E, F, G; jueves 21 de octubre H, I, J, K, L, M; viernes 22 de octubre N, Ñ, O, P, Q, R; y sábado 23 de octubre S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos. La sede será la Expo Santa Fe y se espera inmunizar a 42 mil 500 personas.



En tanto, en Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Venustiano Carranza se aplicará con segunda dosis del biológico AstraZeneca a 250 mil 997 adultos de 18 a 29 años conforme a la letra inicial de su primer apellido y de acuerdo al siguiente calendario: miércoles 20 de octubre con las letras A, B, C; jueves 21 de octubre D, E, F, G; viernes 22 de octubre H, I, J, K, L, M; sábado 23 de octubre N, Ñ, O, P, Q, R; y domingo 24 de octubre S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos.



Las sedes son las siguientes: Cuauhtémoc – Biblioteca Vasconcelos y Campo Marte; Magdalena Contreras – Estadio Olímpico Universitario; Milpa Alta – Deportivo Villa Milpa Alta; y Venustiano Carranza – Palacio de los Deportes (Pabellones).



En caso de perder su cita, se recomienda asistir el último día de la jornada; pueden consultarla en https://www.vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a LOCATEL al 55-5658-1111. Es importante respetar su cita, llevar su comprobante de la primera dosis, llegar 15 minutos antes y acudir con la Cartilla Nacional de Salud, si cuentan con ella. Asimismo, si no se ha recibido la primera dosis, también es necesario registrarse en Locatel para recibir una cita.



El director de Gobierno Digital aseguró que para el domingo 24 de octubre se espera ya se hayan vacunado el 98.7 por ciento de la población con por lo menos una dosis y el 84.6 por ciento con esquema completo.



A la fecha, se han aplicado más de 12.4 millones de vacunas contra COVID-19 en la Ciudad de México, de las cuales 7 millones han recibido una dosis y 5.6 millones ya tienen el esquema completo, que representan el 98.7 por ciento y el 79 por ciento de los 7.1 millones de personas mayores de 18 años, respectivamente.