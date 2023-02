Estados Unidos derriba objeto sobre Alaska que representaba una «amenaza», dice el Pentágono

febrero 11, 2023

Redacción Xalapa.– El ejército estadounidense derribó un objeto que se movía sobre el espacio aéreo de Alaska el viernes por la tarde que representaba una “amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles”, según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, menos de una semana después de derribar un presunto globo espía chino que se mudó por todo el país.

El «objeto de gran altitud» volaba a una altura de 40 mil pies, dijo Kirby, una altitud a la que vuelan muchos aviones comerciales.

El presidente Joe Biden dio la orden de derribar el objeto por recomendación del Pentágono, después de que los funcionarios lo rastrearan durante unas 24 horas, según Kirby.

Kirby dijo que cayó sobre aguas territoriales estadounidenses congeladas y que se realizará un esfuerzo de recuperación, pero parece ser «aproximadamente del tamaño de un automóvil pequeño», calificándolo de «mucho, mucho» más pequeño que el globo chino visto la semana pasada.

Un avión de combate derribó el objeto a la 1:45 p. m. frente a la costa norte de Alaska, dijo el secretario de prensa del Pentágono, Brig. dijo el general Pat Ryder en una sesión informativa.

No está claro de inmediato exactamente qué era el objeto o de dónde pudo haberse originado.

“No sabemos si es propiedad del estado y no entendemos el propósito completo”, dijo Kirby.

La Fuerza Aérea de EE. UU. derribó un presunto globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur el domingo después de que pasó días sobrevolando EE. UU., incluso cerca de una base de la Fuerza Aérea de Montana que alberga ojivas nucleares. Biden enfrentó importantes críticas por no derribar el globo cuando se detectó por primera vez sobre Alaska, aunque la Casa Blanca citó preocupaciones sobre posibles víctimas civiles en tierra como una razón para no derribarlo antes. Los funcionarios también dijeron que la altitud del globo (60 mil pies) lo mantuvo a salvo sobre el espacio aéreo utilizado por los aviones civiles, y su valor de inteligencia era «limitado». Los funcionarios de defensa creen que el globo era parte de un programa mundial de espionaje chino para monitorear bases militares extranjeras, según el New York Times.

El globo provocó tensiones renovadas entre EE. UU. y China justo cuando el secretario de Estado, Antony Blinken, estaba programado para realizar un viaje de alto perfil a Beijing para reunirse con altos líderes chinos, incluido el presidente Xi Jinping. La visita fue cancelada tras el descubrimiento del globo.