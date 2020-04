“Estamos jugándonos a la siguiente generación”: Salomón Chertorivsky

abril 16, 2020

Redacción/Xalapa.- El ex secretario de salud durante el sexenio de Felipe Calderón, Salomón Chertorivsky dio su opinión para En Contacto sobre las estrategias del gobierno actual frente a la pandemia del coronavirus.

“Tengo que ser muy transparente en esto, creo que tenemos dos graves problemas…la crisis económica y la sanitaria”, sentenció; “la respuesta del gobierno ha sido dubitativa y poco clara”.

Remarcó que las directrices del gobierno deben ser absolutamente claras en todos los sentido, desde quién puede salir, hasta cuales negocios pueden permanecer abiertos y cuales no, “todo debe ser preciso y comunicado con transparencia para que no haya dudas y los mexicanos obedezcan los mandatos”; cosa que no ocurre con el gobierno actual.

“No tenemos un plan económico de emergencia sobre la mesa… y urgen medidas económicas masivas”.

Respecto a la evolución de la enfermedad en México pronosticó que el 5 por ciento de todos los casos van a necesitar cuidados intensivos e incluso soporte respiratorio, con material y personal capacitado, “tuvimos 3 meses y ni con ello se tomaron las medidas necesarias para dotar al personal médico de material de seguridad”.

Finalmente instó a las autoridades a no dejar pasar más tiempo, “urge un plan económico que coadyuve al sanitario, ya no queremos evitar la recesión, esa se va a dar, necesitamos evitar la depresión (económica), estamos jugándonos a la siguiente generación”.