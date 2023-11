“Estamos poniendo orden”: Carlos Juárez Gil encargado de Segob

noviembre 17, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La comparecencia del encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno se llevó en medio de respuestas como: “si me permite, en un término de 48 horas le hago llegar las respuestas a sus preguntas”, “le hago llegar las respuestas pendientes” y “quedo a la orden para ampliar la información que requiera”.

El funcionario, que por un cuatro años y 10 meses fungió como segundo a bordo de la Secretaría de Gobierno, no aportó mayores datos que los que dio en su mensaje, y recibió una cascada de quejas por la falta de atención a los diputados y se limitó a decir: “estamos poniendo orden, es una dependencia muy grande”.

La queja de la falta de atención a las llamadas más fuertes fue la del diputado del Partido del Trabajo, José Luis Tehuintle Xocua quién aseguró que desde el año pasado no le ha recibido una llamada, y agradeció a Israel Roldán, subsecretario jurídico, la atención a sus gestiones.

Juárez Gil aseguró que los logros de la dependencia no son solo estadísticas, destacó que a la fecha se ha atendido a todos los grupos y sectores que en el pasado vivían en el rezago.

“A la población que se le ha hecho más justicia en el gobierno (…) es a las zonas indígenas y a las más alejadas en todas las sierras se ha trabajado se ha hecho obra carretera se ha hecho récord de obras tenemos obras falta claro que falta dejaron un boquete nuestros antecesores”.

Agregó que en 21 municipios con población indígena se ha beneficiado a la niñez, se les ha entregado cerca de 21 mil libros y material didáctico lo original en la exposición primera.

Se deslindó de los gastos por la impresión del libro La Negritud, desde Coyolillo al Sotavento, que escribió su antecesor, incluidos el gasto en espectaculares que se colocaron en todo el Estado con la imagen de Cisneros Burgos.

“Respecto al libro de la negritud me comenta bueno es una autoría de la persona que me antecedió el ingeniero Eric Cisneros, y aquí la editora no tuvo nada que ver le comento al respecto fue una contratación privada totalmente ahí no tuvo nada que ver no fue ni un peso público estatal, mucho menos de las otras propagandas que me menciona bardas y todo esto. Entonces habría que cuestionar al ciudadano ingeniero, que hoy está ya fuera entonces”.

Juárez Gil fue cuestionado por los registros públicos de una centena de empresas que recibieron contratos millonarios en la actual administración; también sobre las acciones para evitar la trata de persona; para evitar el tráfico de personas migrantes, el número de decesos por Covid.

También, sobre el reglamento de víctimas, de cuándo se nombrará a la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y de cuándo lanzará la convocatoria para elegir al titular de la Comisión de Víctimas, sin embargo, en todos los casos se excusó y ofreció mandar información adicional.