Estamos tojitos

octubre 9, 2020

¡No bueno!, luego del affaire ese, que fue ventilado en los medios y redes sociales, en el que un diputado del Congreso Local, admitió tener a su hijo con estudios primarios, en la nómina por prestar sus servicios como chofer por 15 mil pesos, ayer ante la Diputación Permanente el diputado Rodrigo García Escalante, presentó una Iniciativa de Decreto, por el que se adicionan los artículos 35 Bis y 35 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas y una fracción VII al artículo 315 del Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Les explico, el artículo 35 Bis establece que “comete simulación de acto jurídico, el servidor público, que utilice personalidad jurídica distinta a la suya, para obtener en beneficio propio o de algún familiar, hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley, esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años”, el mismo artículo también establece que “cometerá nepotismo, el servidor público que valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga, para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.



Ahora bien, el diputado García Escalante propuso añadir al artículo 315 del Código Penal, que comete el delito de ejercicio indebido del servicio público quien “utilice las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia o ente público en que éste labore”.



A esta iniciativa se adhirieron el diputado Rubén Ríos Uribe, de las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete, Florencia Martínez Rivera y María Esther López Callejas, así como de los grupos legislativos Partido Acción Nacional y mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.



Ya encarrerado García Escalante, presentó también un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el que exhorta a la Contraloría Interna del Congreso Local, a realizar las investigaciones necesarias respecto de la probable comisión de faltas administrativas graves, públicamente reconocidas por un integrante de esta LXV Legislatura, ¡Ámonos recio!.



Ante todo me parece recordar que diputado lioso, causante de que en estos momentos el Congreso Local, atraviese por toda esta serie de cuestionamientos, fue aquel que no asistió a los cursos de inducción y reuniones, que fueron convocados por los miembros de su bancada, al inicio de esta legislatura y que incluso posteó en redes sociales, la razón por la que no habría asistido a capacitarse, ahí están los resultados; en fin que mucho cuidado habrá de poner en estas próximas elecciones el Movimiento de Regeneración Nacional en la selección de sus candidatos, no les ha resultado difícil ganar, lo complicado es sostenerse una vez que estando en la silla.



Cosas de la vida y menudencias



Una ola de críticas de los grupos y sectores sociales en nuestro país, han surgido luego de que el Congreso de la Unión, aprobara la extinción de los 109 fideicomisos públicos destinados a diversos rubros; tengo la esperanza y la ilusión de que los recursos, que antes fluían a través de esos fideicomisos a los grupos y sectores vulnerables, como los desaparecidos, enfermos, periodistas, además de los diversos apoyos y mecenazgos a la ciencia, el arte, la cultura y el deporte tendrán otros mecanismos, son áreas tan sensibles, que sería muy complicado pensar en dejar a todos esos grupos y sectores extinguirse junto con los fideicomisos.



Para hoy pisará tierras veracruzanas, el embajador de los Estados Unidos Christopher Landau, la visita tendrá tintes económicos, más que migratorios, trataran asuntos de inversión y reactivación económica, ojalá que sea para bien.



En fin mis queridos así las cosas hasta ahora, bonito fin de semana.



