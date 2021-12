Estas fueron las series más pirateadas del 2021

diciembre 30, 2021

Ciudad de México. El 2021 está a un par de días de terminar y como tradicionalmente sucede cada año en estas fechas, comienzan a surgir rankings y recuentos de todo tipo. Ahora toca el turno de presentarte el top de las series más pirateadas en internet durante 2021.

El sitio web de TorrentFreak reveló las series que fueron más descargadas a través de Torrent, que en palabras sencillas son las series más pirateadas vía internet.

El año pasado The Mandalorian se llevó el primer lugar de esta lista. Por supuesto, este año no hubo nada nuevo de The Mandalorian y muy poco contenido nuevo de Star Wars por lo que el título de la serie más pirateada fue cedido a otra producción también perteneciente a Disney, específicamente a la marca Marvel.

Y aquí las series más pirateadas

Disney Plus y Netflix son las plataformas con las series más vistas pero también las más pirateadas. Y aquí la lista completa de acuerdo con TorrentFreak:

Wandavision (Disney+) Loki (Disney+) The Witcher (Netflix) The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) Hawkeye (Disney+) What If…? (Disney+) Foundation (Apple TV+) Rick and Morty (HBO Max) Arcane (Netflix) Wheel of Time (Amazon Prime Video)

En primer y segundo lugar están dos series de Disney+, Wandavision y Loki, mientras que la segunda temporada The Witcher, de Netflix, ocupa el tercer lugar. De esta manera, queda claro que la series de Marvel para Disney Plus son de total interés del público suscriptor de la plataforma, así como de aquellos que no pueden o no pretenden pagar por este contenido.

Hay que aclarar que los datos de TorrentFreak solo incluyen las estadísticas de los rastreadores públicos de BitTorrent, por lo que esta lista puede quedarse alejada de la realidad de la piratería de contenido multimedia. Además, los datos excluyen plataformas como Usenet y países como China que alcanzan el mayor nivel de piratería.

También es importante aclarar que este top se basa en la cantidad de episodios descargados en lugar de temporadas completas. Es por esta razón que series como La Casa de Papel y El Juego del Calamar no figuran en el listado pues, probablemente, estas series fueron descargadas completas una vez que estrenaron.