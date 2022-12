Estas series fueron las más populares de Netflix en 2022

diciembre 28, 2022



El año termina y Netflix ya tiene disponible su lista oficial con las series más vistas de 2022. Ha sido un gran año para el streaming en cuanto a producciones televisivas, con varias de ellas posicionándose no sólo como lo más relevantes de la plataforma, sino también por encima de la competencia.

Pese a que las cifras de suscriptores no están como antes, Netflix ha vuelto a dejar en 2022 una gran lista de series con las que ganarse a sus clientes. Así, tras un año marcado por una cantidad abrumadora de estrenos, toca hacer balance de cuáles han sido las más populares.

Para ello, la plataforma ha publicado dos rankings en los que recoge, por un lado, sus diez series en inglés más vistas desde enero a diciembre, y otro en el que hacen lo propio pero con las series de habla no inglesa.

Pese a que la cosa estuvo reñida con Merlina en las últimas semanas, Stranger Things ha sido la líder indiscutible de Netflix un año más. Pero entre lo más visto también se han colado algunas producciones latinas, como Hasta que la plata nos separe y Donde hubo fuego.

En cuanto a las series de habla no inglesa, Estamos muertos y Woo, una abogada extraordinaria, demuestran que el furor por las producciones coreanas no ha decaído.

Series en inglés

Stranger Things 4

Merlina: Temporada 1

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Bridgerton: Temporada 2

Inventando a Anna

Ozark: Temporada 4

El Vigilante: Temporada 1

The Sandman: Temporada 1

The Umbrella Academy: Temporada 3

Un lugar para soñar: Temporada 4

Series de habla no ingles

Estamos muertos (Corea)

Woo, una abogada extraordinaria (Corea)

Pálpito (Colombia)

Hasta que la plata nos separe (Colombia)

Élite (España)

Donde hubo fuego (México)

La Emperatriz (Alemania)

Propuesta laboral (Corea)

Entrevías (España)

Bienvenidos a Edén (España)