Este lunes 12 de diciembre los bancos no abren

diciembre 9, 2022



CIUDAD DE MÉXICO.— ¡Qué no se te pase y adelanta tus pagos! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recordó que el lunes 12 de diciembre las sucursales bancarias en México no darán servicio, debido a que es un día inhábil para las entidades financieras.

”El próximo lunes 12 de diciembre de 2022, será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV. Toma precauciones y prevé tus operaciones bancarias”, indicó la comisión a través de sus redes oficiales.

Este 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe; sin embargo, no es un día oficial, por lo que no habrá suspensión de labores en la mayoría de los empleo ni en las escuelas. No obstante, también es el Día del Empleado Bancario, por lo que los bancos y las instituciones financieras suspenden labores.

⇒ No obstante, no todas las instituciones bancarias cerrarán este día con el objetivo de que sus clientes no se vean afectados. Banco Azteca sí abrirá este 12 de diciembre, pues opera los 365 días del año, de 9:00 a 21:00 horas.

Además, los bancos localizados dentro de las plazas comerciales y supermercados sí darán servicio, pero se debe tomar en cuenta que podrían estar saturados. Asimismo, se pone a disposición más de 59 mil cajeros automáticos y 48 mil corresponsales bancarios.

También estará disponible la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, se recordó que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.