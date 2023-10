Este lunes, Congreso de Veracruz aprobará cuenta pública del 2022

octubre 30, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Se prevé que este lunes 30 de octubre, el Congreso de Veracruz apruebe el Informe de Seguimiento de la Cuenta Pública del 2022, que se podría reducir hasta en un 60 por ciento el monto de daño patrimonial de los municipios.

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Rafael Fararoni Magaña comentó que ya está listo el dictamen que va en sentido positivo, es decir, se aprobarán las auditorías que realizó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

Sin embargo, se buscará incluir un artículo transitorio que permitiría a los alcaldes reducir hasta en un 60 por ciento el monto que les fue observado como daño patrimonial.

“La comisión de vigilancia aprobó el dictamen de la cuenta pública, se someterá hoy a pleno, antes de la sesión tendremos una reunión con todos los diputados para platicarles la decisión de la comisión para que ellos objetan sus dudas y probablemente se aprobará”.

Explicó que el validar el resultado de las auditorías no implica que no hay irregularidades o cosas que mejorar, pero se prueba porque se logró corroborar que se cumplen con los parámetros deseados para la revisión del gasto del presupuesto del 2022.

“Es probable que se apruebe con una serie de recomendaciones al órgano de fiscalización, el tema del seguimiento de las denuncias, el tema del área de investigación y ese cuello de botella para que los expedientes ahorita que pasen no se retrasen.

“Estamos valorando y se valorará con la comisión, previo a la votación, añadir un transitorio para un poco avanzar en este cuello de botella y ser un poco menos dependientes de la burocracia y los trámites de dependencias tanto federales como estatales que muchas veces por falta de tiempo, por falta de capacidad no resuelven a los alcaldes en tiempo y forma sus trámites de validaciones, dictámenes de procedencia”.

Lo anterior, dijo, porque eso hace que el monto de la obra que no cuenta con los documentos se tase como daño patrimonial, cuando el tema debería quedar en una observación administrativa que se puede subsanar cuando llegan los permisos.

La falta de estos documentos implica el 62 por ciento del total del daño patrimonial del año 2022, que para los municipios notificar un presunto daño de mil 500 millones de pesos.

“Lo que queremos es instruir al ORFIS que cambie sus reglamentaciones de la muestra en la revisión en el área de investigación y para los próximos años en donde no ponga como daño patrimonial una obra que esté operando, que esté bien hecha, que cumpla con todos los lineamientos y simplemente le haga falta ese trámite de validación, eso no quiere decir que no se sancione o que no se observe pero la observación va a ser de carácter administrativa”.

Dijo que el transitorio, que tendría que aprobar la mayoría, será provechoso y descartó que el tema tenga tintes políticos con la idea de beneficiar a los alcaldes de Morena, que ahora son mayoría en todo el Estado.