Este pueblo no lo tiene ni Obama

marzo 30, 2022

Godoy, lastre para Sheinbaum

No tiene la culpa el indio… reza el refrán. Y no, no la tiene. La tenemos quienes con él establecimos un enfermizo y cada vez más nocivo compadrazgo.

Le hemos tolerado todo. Se ha metido al seno mismo de nuestros hogares y nos ha puesto a discutir y hasta a pelear a unos en contra de otros. Ha dejado que nuestros enfermos mueran por falta de medicamentos ya no sólo en instituciones públicas, también en farmacias privadas. Ha alentado la impunidad “con abrazos, no con balazos” y nos ha dejado a merced de los criminales que por unos pesos se llevan a nuestros familiares, los desaparecen o de plano los masacran, los fusilan, los incineran…

Hemos permitido que a diario mienta e invente supuestos agravios de los organismos constitucionales autónomos como el INE, el IFAI y, entre otros, la COFECE. También que en la peor de las prácticas del amiguismo haya colocado a sus cuates y amigochos en puestos clave de la Administración Pública aunque estos no tengan ni idea de las facultades y obligaciones de los cargos públicos: el caso del arqueólogo guía de turistas al frente del INSABI es icónico.

Pasamos por alto su más que evidente ignorancia. Desconoce lo mínimo: la separación del gobierno en tres poderes autónomos y, lo peor, los ha secuestrado. Él es legislador que ordena no “cambiar ni una coma” a sus engendros y también es juez que condena o absuelve según los humores con los que amanezca. Es, con mucho, el más ignorante de todos quienes se han sentado en La Silla. Reitero mis dudas de que siquiera haya cursado la preparatoria, menos una carrera profesional en la UNAM.

Hay quienes le han aplaudido lo silvestre de su ser y de su entorno. Que prefiera las energías fósiles a las eólicas, por ejemplo. Que considere que el trapiche para extraer el jugo de la caña sea la vanguardia del desarrollo tecnológico. Que el AIFA sea el non plus ultra de los aeropuertos. Que en su desprecio a la niñez y al futuro les prive de una enseñanza de calidad al favorecer las pedagogías (sic) de la CNTE que, ya lo está sufriendo, terminarán clavándole un puñal por la espalda.

Lo peor es que nos hemos reído con sus “puntadas”. Las hemos convertido en memes. Forman parte del sketch de casi todos los estandoperos. Preferimos reír de nuestra desgracia, antes que llorar a causa de ella.

La más reciente es su “ideota” de que el Boeing 787-8 sea rentada para la celebración de bodas, 15 años, bautizos y saraos ¡no la tuvo ni Obama!

Indicios

Me dice un amigo, cuya madre fue amiga de la mamá del aún fiscal Alejandro Gertz, doña Mercedes Manero, que ella consentía a su hijo de manera harto exagerada. Batas de seda para estar en casa, ropa importada para que saliera a la calle como un verdadero dandi… Otro amigo me comparte que un viejo compañero de primaria del personaje que ayer recibió la peor de las descalificaciones por parte de la Suprema Corta de Justicia, ya desaparecido lamentablemente, que ya desde entonces era “visible una zona oscura en su personalidad”. * * *

Otro obstáculo en el todavía largo camino de “la favorita de Palacio” hacia la candidatura presidencial de Morena es la procuración de justicia en la capital nacional. Ya vimos que no importa si los titulares de las procuradurías son del género masculino o femenino, a la postre resultan ser iguales. El caso de Ernestina Godoy, puesta en la picota en los casos de las señoras Cuevas –el de la recién liberada Alejandra, sobrina política del impresentable Alejandro Gertz, y el de Sandra, la alcaldesa que derrotó al partido del Presidente en el corazón mismo de CDMX– la evidencian parcial, obediente a las órdenes de lo que ella aún considera son sus superiores menospreciando su propia autonomía. Plegada a las ambiciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, Godoy se ha convertido en un lastre para la misma. * * * Y ahí viene, otra vez, una más de las intentonas para polarizar a los mexicanos. De un lado, los diputados que están del lado del pueblo bueno y que votarán favorablemente la iniciativa de Manuel Bartlett –patrocinada por AMLO– en materia de generación, distribución y venta de electricidad. Y del otro lado, los diputados malos, malotes, que votarán en contra de ella para favorecer los intereses de bla, bla, bla. La misma cantaleta, entonada justo en las vísperas de la inconstitucional consulta de revocación de mandato que no despierta el interés ni de las moscas. * * * Por cierto que el domingo, en Oaxaca, AMLO, Mario Delgado, Citlalli no se qué cosa y demás cuatroteros obtuvieron un diagnóstico del estado actual de Morena en la mejor de las encuestas que es una elección. Y es que se celebraron comicios extraordinarios en los municipios Santa Cruz Xoxocotlán, San Pablo Villa de Mitla, Chahuites, Reforma de Pineda, Santiago Laollaga, Santa María Mixtequilla y Santa María Xadani. De dichos municipios, Morena únicamente obtuvo el triunfo electoral en Santiago Laollaga, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, y perdió las elecciones en los seis municipios restantes. Ese es el mejor diagnóstico de la situación del Movimiento de Regeneración Nacional –aún no se consolida como partido político– y por eso es por lo que todos los cuatroteros insisten en violar la ley para promocionar la consulta del próximo 10 de abril que no llama la atención de nadie y no por el INE, sino por todo lo que nos ha sucedido a partir de que a AMLO y a sus seguidores les hemos tolerado todo aquello –y más– de lo que platicamos aquí al inicio de este texto. * * * Al pillo Enrique Peña Nieto y, para no variar, a quienes fueron titulares de la PGR se les avecina una tormenta, luego de que se diera a conocer oficialmente que manipularon con Ejército y con la Armada el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. * * * Le agradezco me haya acompañado hasta aquí con su lectura. Y le deseo, como siempre, que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

