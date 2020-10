Esto costará el internet satelital de Elon Musk

octubre 27, 2020

FW. El internet satelital de alta velocidad de Elon Musk, Starlink, está más cerca de lo que pensábamos. El servicio, propiedad de SpaceX, ya está en pruebas beta y se tiene planeado que arranque a finales de este año en Estados Unidos y Canadá a un precio de 99 dólares.

Tras un correo electrónico mostrado por la CNBC se dieron a conocer los precios con los que se tendrá acceso al servicio y al kit que incluye un trípode de montaje, un enrutador WiFi y una terminal de usuario para conectarse a los satélites.

Además del pago mensual, el servicio de Starlink tendrá un costo inicial adicional de 499 dólares por el kit de conexión.

Aún no es posible registrarse al servicio en la página oficial de Starlink, pero te puedes inscribir en ella para que se te notifique antes de que el servicio de internet de alta velocidad llegue a tu área.

Starlink todavía se encuentra en fase de pruebas bajo el nombre Better than nothing beta, de acuerdo con la CNBC. Los pocos usuarios de Estados Unidos que se apuntaron al programa ya pudieron acceder y probar que la conexión, pero aún presenta variaciones tanto en velocidad como en latencia tal, como lo advirtio la compañia en un correo.

El plan de SpaceX es ofrecer Starlink a en Estados Unidos y Canadá antes de finales del 2020, mientras que la cobertura global estaría planeada para el próximo año.

SpaceX realizó previamente pruebas con empleados de la compañía en los que reportó que tuvo buenos resultados tanto en latencia como en velocidad de descarga. Tras abrir la inscripción para la beta con un formulario en el sitio web de Starlink, la empresa de Elon Musk indicó que de junio a agosto casi 700,000 estadounidenses se registraron para probar el servicio; sin embargo, la compañía no precisó cuántos usuarios fueron seleccionados para las pruebas.