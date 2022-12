Esto fue lo más buscado en Google México durante 2022

diciembre 7, 2022



Llega el fin de año y con ello llegan los rankings y listados en distintas categorías. Entre las listas más destacadas está la de lo más buscado este en Google, pues de esta manera podemos darnos cuenta de cuáles fueron las tendencias en los últimos 12 meses y los temas que han generado más curiosidad a lo largo del año.

Por ejemplo, si bien las búsquedas relacionadas con Covid-19 siguieron entre las más principales este 2022, también se abrieron espacio otras como el Mundial de Futbol de la FIFA, que este año se realiza en invierno en Qatar.

En total Google realiza 10 categorías distintas, desde las palabras más buscadas del año (o trending), personas vivas, in memoriam (quienes fallecieron en 2022), atletas, mexicanos, cine y televisión, música, videojuegos tecnología y lo más solicitado por la Gen Z.

Lo más buscado en Google de 2022 en México fue “Mi Vacuna”, así como “Prevención Covid-19”, dos términos relacionados al entorno de salud, mientras que el tercer y cuarto lugar fueron tomados por “Mundial” y “México vs Polonia”.

La quinta posición general fue para “Dahmer”, la serie de Netflix que se enfoca en la vida del asesino serial Jeffrey Dahmer en los años 80.

En la música, dos mujeres dominaron las búsquedas de este año: “Shakira” se colocó en la primera posición con su regreso a las listas de popularidad y “Cazzu” se quedó en segunda luego de cautivar a toda Latinoamérica.

En la lista de mexicanos más buscados aparecieron “Chabelo”, “Tenoch Huerta” y “César Bono” dominando el ranking. A su vez, los atletas “Dani Alves” y “Donovan Carrillo” destacaron como las personalidades deportivas más consultadas.

Esto fue lo más buscado en Google durante 2022 en México:

Trending (los términos más buscados del año)

Mi Vacuna

Prevención Covid-19

Mundial

México vs Polonia

Dahmer

Síntomas de Ómicron

Ucrania

Diego Verdaguer

América vs Toluca

Reina Isabel II

Personas (personas vivas)

Shakira

Pablo Lyle

Johnny Depp

Dani Alves

Amber Heard

Will Smith

Chabelo

Tenoch Huerta

Chris Rock

César Bono

In memoriam (personas que fallecieron en 2022)

Diego Verdaguer

Reina Isabel II

Debanhi Escobar

Fernando del Solar

Susana Dosamantes

Olivia Newton-John

Aranza Peña

Yrma Lydya

Anne Heche

Manuel Ojeda

Atletas

Dani Alves

Donovan Carrillo

Gerard Piqué

Colin Kaepernick

Andy Ruiz

Gennady Golovkin

Enner Valencia

Luuk de Jong

Santiago Giménez

Ramiro Funes Mori

Mexicanos

Chabelo

Tenoch Huerta

César Bono

Donovan Carrillo

Alfredo Adame

Luis de Llano

Ángela Aguilar

Elba Esther Gordillo

Andrés García

Sasha Sokol

Cine y televisión

Dahmer

Stranger Things

Euphoria

Batman

Jurassic World: Dominion

Black Adam

Thor: Love and Thunder

Encanto

Heartstopper

Morbius

Música

Shakira

Cazzu

Eminem

Rebelde

Snoop Dogg

Coldplay

Bad Bunny

Mi Bebito Fiu Fiu

Foo Fighters

Residente

Videojuegos

Wordle

Jojoy

Fall Guys

Minecraft

Tower of Fantasy

Stumble Guys

Elden Ring

Chunkbase

Overwatch 2

God of War Ragnarock

Tecnología

iPhone 14

iPhone 13

Xbox Cloud Gaming

Oppo Reno 7

Astronomy Picture of the Day – NASA

NFT

iPhone 14 Pro Max

Samsung A32

iOS 16

Capcut template

Términos más buscados por la generación Z

Donovan Carrillo final

Qué llevar a la marcha 8M

Katya Echazarreta, NS-21.

Tenoch Huerta, Mabel Cadena, Josué Maychi

Aesthetic

Danna Paola concierto 2022 / Danna Paola xt4s1s

Blink 182