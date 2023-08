Estos diputados locales se quieren reelegir en 2024

agosto 5, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Diputados locales en Veracruz aspiran a ser reelectos con el argumento que han realizado trabajo y regresado a sus distritos a apoyar a los electores. Lo anterior, a pesar de la poca productividad en la reforma y adecuación de leyes locales.

Según la ley los legisladores locales tienen posibilidad de reelegirse hasta por cuatro períodos consecutivos. En la actualidad 12 diputados -10 de Morena y dos del PAN- fueron votados o incluidos en las listas plurinominales por segunda ocasión.

El diputado local Othón Hernández Candanedo confirmó que renunció al PAN, en mayo del 2023, para poder participar en el proceso electoral del próximo año y contender nuevamente por una diputación, aunque no por Acción Nacional.

“Nosotros hemos venido trabajando desde que llegamos en 2021, y lo que pretendemos es continuar en el próximo proceso, obviamente tenemos que dar resultados, y seguimos trabajando”.

Confió que, aunque en este momento ya no cuenta con el respaldo del PAN, espera que algún instituto político revise su trabajo para poder ser postulado por la diputación en el distrito electoral de Misantla.

Por su parte, el diputado local Antonio Luna Rosales también externó que le gustaría repetir como representante del distrito de Emiliano Zapata, por el que llegó a la diputación local en 2021.

Recordó que todos tiene derecho a repetir y la obligación de dar resultados a los electores de los municipios, sin embargo, aclaró va a esperar los tiempos legales para poder buscar la reelección.

“En mi caso yo no he perdido el contacto con el territorio, con los 9 municipios (…) vamos a seguir hasta el último momento y si los tiempos y la gente lo permite seguiremos representándolos”.

El diputado de Tuxpan, Genaro Ibáñez reconoció que su elección depende de la decisión de los ciudadanos, quienes valorarán si su trabajo atendió sus necesidades.

“Si la gente volvió a su distrito es como la gente los puede reelegir, Yo estoy trabajando en mi distrito, cuando no tenemos sesión me regreso a mi distrito; la función del diputado no solo es estar en el Congreso estamos haciendo gestión”.

Comentó que él ha buscado a los secretarios para acercar obras a los ciudadanos de su distrito electoral.