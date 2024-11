Estos serán los integrantes en el gabinete de Donald Trump

noviembre 11, 2024

El republicano Donald Trump comenzó a revelar las personas que participarían durante su próximo mandato como presidente de Estados Unidos, luego de vencer en los comicios de 2024 a la candidata demócrata Kamala Harris.

El gabinete de los Estados Unidos está conformado por un vicepresidente y los jefes de los 15 departamentos ejecutivos:

1. Secretario de Agricultura.

2. Secretario de Comercio.

3. Secretario de Defensa

4. Secretario de Educación.

5. Secretario de Energía.

6. Secretario de Salud y Servicios Humanos.

7. Secretario de Seguridad Nacional.

8. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano.

9. Secretario de Interior.

10. Secretario de Trabajo.

11. Secretario de Estado.

12. Secretario de Transporte.

13. Secretarais de Tesoro

14. Secretario de Asuntos de los Veteranos.

15. Fiscal General.

Además de eso, el gabinete de Donald Trump incluye al jefe de personal de la Casa Blanca, el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), el director de Inteligencia Nacional y el representante de Comercio del país. Así como los encargados de:

• La Oficina de la Casa Blanca para Políticas de Ciencia y Tecnología.

• La Agencia de Protección Ambiental.

• La Oficina de Administración y Presupuesto.

• El Consejo de Asesores Económicos.

• La Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés).

¿Quiénes integran el gabinete de Trump?

El ganador de las elecciones presidenciales Donald Trump eligió al excongresista Lee Zeldin para el cargo de administrador de la Agencia de Protección Medioambiental. Ha sido una figura cercana al republicano y una de las presencias regulares en la residencia del magnate en Mar-a-Lago a lo largo de la campaña.

Por otra parte, Donald Trump ha nombrado a su asesor de larga data, Stephen Miller, de línea dura en materia de inmigración, para ser subdirector de política de la Casa Blanca en su nueva administración. Él fue su asesor principal en el primer mandato del republicano y ha sido una figura central en muchas de sus decisiones políticas, en particular su medida de separar a miles de familias inmigrantes.

En tanto Tom Homan, su exdirector interino de Inmigración y Aduanas, servirá como “zar fronterizo” en su administración entrante. “Me complace anunciar que el ex director de ICE, e incondicional en el control de fronteras, Tom Homan, se unirá a la Administración Trump, a cargo de las fronteras de nuestra nación”, escribió el mandatario electo en su sitio Truth Social.

Mientras que Elise Stefanik fue elegida como la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. “Elise es una luchadora increíblemente fuerte, dura e inteligente que prioriza a Estados Unidos“, dijo Trump en un comunicado el lunes al anunciar su elección.

Susie Wiles fue nombrada como jefa de gabinete de Trump debido a que se ha convertido en una figura clave, no solo dentro de la política republicana, sino en el círculo más cercano al expresidente Donald Trump. Es reconocida como una estratega importante, ha logrado tejer una red de influencias que la coloca en la cúspide del equipo que impulsa la carrera de Trump.

Otros posibles integrantes del gabinete de Trump

• Scott Bessent

Es ampliamente visto como uno de los principales candidatos a secretario del Tesoro. Se trata de un antiguo inversor de fondos de cobertura que enseñó en la Universidad de Yale durante varios años, mantiene una cálida relación con el presidente electo.

• John Paulson

Multimillonario gestor de fondos de cobertura y gran donante de Trump, es otro de los principales aspirantes a secretario del Tesoro. El veterano financiero ha dicho a sus socios que estaría interesado en el puesto.

• Larry Kudlow

El presentador televisivo de Fox Business Network, quien se desempeñó como director del Consejo Económico Nacional durante gran parte del primer mandato de Trump, tiene una posibilidad remota de convertirse en su secretario del Tesoro y probablemente tendría la oportunidad de tomar un puesto separado centrado en la economía si está interesado.

• Robert Lighthizer

Lighthizer, un hombre leal a Trump que fue representante comercial de Estados Unidos durante prácticamente todo el mandato del entonces presidente, casi con toda seguridad será invitado de nuevo. Aunque es probable que Bessent y Paulson tengan más posibilidades de convertirse en secretarios del Tesoro, Lighthizer tiene una posibilidad remota, y podría retomar su antiguo papel si está interesado.

• Howard Lutnick

Lutnick, copresidente de la transición de Trump y durante muchos años director ejecutivo de la firma de servicios financieros Cantor Fitzgerald, es candidato a secretario del Tesoro.

• Linda McMahon

La magnate de la lucha libre profesional y ex directora de la Administración de Pequeñas Empresas, Linda McMahon, es vista como la favorita para dirigir el Departamento de Comercio de Trump.

• Richard Grenell

Grenell está entre los asesores de política exterior más cercanos a Trump. Durante el primer mandato de cuatro años del presidente electo, fue director interino de inteligencia nacional y embajador de Estados Unidos en Alemania. Cuando Trump se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en septiembre, Grenell asistió a la reunión privada.

• Robert O’Brien

O’Brien, cuarto y último asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato, mantiene una estrecha relación con él, y ambos hablan a menudo sobre esa materia.

• Bill Hagerty

Senador estadunidense por Tennessee que trabajó en el esfuerzo de transición de Trump en 2016, Hagerty es considerado uno de los principales contendientes para secretario de Estado. Ha mantenido sólidas relaciones con prácticamente todas las facciones del Partido Republicano, y probablemente podría ser confirmado con facilidad en el Senado.

• Marco Rubio

Rubio, senador estadounidense por Florida y candidato presidencial republicano en 2016, es también uno de los principales aspirantes a secretario de Estado, cuyas políticas se acercan mucho a las de Trump. Al igual que Hagerty, fue uno de los aspirantes a ser el compañero de fórmula de Trump en 2024.

• Mike Waltz

Ex boina verde del ejército y actual congresista por Florida, Waltz se ha consolidado como uno de los principales halcones frente a China en la Cámara de Representantes.

• Keith Kellogg

Un teniente general retirado que se desempeñó como jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional bajo Trump, Kellogg es un contendiente para asesor de seguridad nacional, entre otros puestos del área.

• Mark Green

Ex cirujano de vuelo del Ejército y actual presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Green es considerado por algunos aliados de Trump en Washington como un aspirante al puesto más alto en el Departamento de Seguridad Nacional. Sus partidarios lo describen como un leal a Trump y un partidario de la línea dura en materia de inmigración que también tiene una importante experiencia legislativa.

• Chad Wolf

Wolf, quien se desempeñó como secretario interino de Seguridad Nacional de Trump durante aproximadamente 14 meses durante su primera presidencia, podría tener una oportunidad de regresar a la secretaría.

• John Ratcliffe

Un ex congresista y fiscal que se desempeñó como director de Inteligencia Nacional durante el último año de Trump en el cargo, Ratcliffe es visto como uno de los principales contendientes para ser director de la CIA, según dos personas familiarizadas con el proceso de transición.

• Mike Lee

Lee, senador por Utah y exfiscal, es considerado otro de los principales candidatos a fiscal general. Aunque se negó a votar por Trump durante las elecciones de 2016, más tarde se convirtió en un aliado inquebrantable, y se ha convertido en una especie de héroe intelectual entre algunas facciones del movimiento de Trump.

• Kash Pastel

Ex miembro del personal republicano de la Cámara de Representantes que ocupó varios puestos de alto rango en las comunidades de defensa e inteligencia durante el primer mandato de Trump, Patel apareció con frecuencia en la campaña para recabar apoyo para el candidato.