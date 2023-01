Estos son los estrenos de Disney Plus para febrero de 2023

enero 30, 2023

Disney Plus tendrá grandes estrenos para el segundo mes del 2023. La lista de nuevas producciones que llegan al catálogo de esta plataforma de streaming la encabeza Black Panther: Wakanda Forever, película de Marvel que ha sido nominada en varias categorías de los Oscar 2023.

Este mes, también se estrena una película para celebrar los 30 años del estreno de La Bella y la Bestia, la serie El club de los graves, con Carlos Vives, y llegan las nuevas temporadas de algunas series ya muy conocidas.

A continuación te dejamos la lista completa de series y películas que llegarán a Disney Plus durante febrero de 2023.

Miércoles 1

Black Panther: Wakanda Forever

La Familia Proud: Mayor y Mejor (T2)

Solo contra el mundo: Los Ándes

Viernes 3

Zog y los doctores voladores

Miércoles 8

Amphibia (T3)

The hardy boys (T2)

Spidey y sus sorprendentes amigos (T2)

Unidos de Marvel Studios: Así se hizo Wakanda Forever

Alaska: Sabiduría nativa

Secretos de los océanos (T3 y 4)

Viernes 10

The Punisher (2004)

Punisher: Zona de guerra (2008)

Los monstruos, mutantes y marvels de Stan

Leyendas de Marvel Studios

Miércoles 15

Mila en el multiverso

Viernes 17

J-Hope: In the box

Shortsmas con Los Vecinos Green

Miércoles 22

El club de los Graves (T1)

Firebuds: Equipo de rescate

Viernes 24

La Bella y la Bestia celebrando el 30 aniversario