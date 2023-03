Estos son los estrenos de Disney Plus para marzo de 2023

marzo 1, 2023

A continuación te dejamos la lista completa de estrenos de Disney Plus para marzo de 2023:

Películas

Spider-Man 3 – 10 de marzo

Puedes hacerlo Chang – 10 de marzo

Series

Star Wars: The Mandalorian [Temporada 3] – 1 de marzo

Primal Survivor: Mighty Mekong – 1 de marzo

AVENGERS: LOS ARCHIVOS SECRETOS – BLACK WIDOW Y PUNISHER – 3 de marzo

Doc McStuffins: The Doc is 10! – 3 de marzo

Pop Goes the Vet with Dr. Joya – 8 de marzo

Hacia lo Desconocido – 15 de marzo

Poder M – 15 de marzo

Moon Girl y Devil, el dinosaurio – 15 de marzo

Abriendo el Juego con Robin Roberts [Temporada 2] – 15 de marzo

Saving Giraffes: The Long Journey Home – 24 de marzo

Doogie Kameāloha, M.D. [Temporada 2] – 29 de marzo

Voces en Ascenso: La Música de Wakanda Por Siempre – 29 de marzo

Mickey Mouse Funhouse [Temporada 2] – 31 de marzo

Especiales

Bono & The Edge: A SORT OF HOMECOMING con Dave Letterman – 17 de marzo