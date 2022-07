Estos son los estrenos de Netflix para agosto de 2022

julio 30, 2022

Redacción/Al Momento. Como cada mes, Netflix nos sorprende con una variedad de títulos de estreno entre series, películas, documentales y especiales. Entre los estrenos que destacan para agosto están la serie de Sandman y la nueva película de Jamie Foxx y Snoop Dogg.

A continuación te dejamos la lista completa de estrenos de Netflix para el octavo mes del año.

Series

-Café Minamdang (1/8/2022)

-No hay boda sin caos (1/8/2022)

-Sandman (5/8/2022)

-ron Chef: Brasil (10/8/2022)

-Locke & Key: Temporada 3 (10/8/2022)

-Remodelación instantánea (10/8/2022)

-Una familia ejemplar (12/8/2022)

-Yo nunca: Temporada 3 (12/8/2022)

-Donde hubo fuego (17/8/2022)

-Alma (19/8/2022)

-Ecos (19/8/2022)

-Glow Up: Temporada 4 (19/8/2022)

-Mo (24/8/2022)

-Ollie está perdido (24/8/2022)

-Selling The OC (24/8/2022)

-Taller Maloof (26/8/2022)

-Carrera al éxito

Películas

-Top Gun: Pasión y gloria (1/8/2022)

-¿Qué culpa tiene el karma? (3/8/2022)

-Carter (5/8/2022)

-El ascenso de las Tortugas Ninja: La película (5/8/2022)

-Cats (10/8/2022)

-13: El musical (12/8/2022)

-Turno de día (12/8/2022)

-Mis dos vidas (17/8/2022)

-El escándalo (25/8/2022)

-That’s Amor (25/8/2022)

-Seúl efervescente (26/8/2022)

-Tiempo para mí (26/8/2022)

-Yo estuve aquí (31/8/2022)

Documentales

-Hecho en México (3/8/2022)

-Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo (10/8/2022)

-Al descubierto: Volumen 2 (16/8/2022)

-En la mente de un gato (18/8/2022)

-Soy un asesino: Temporada 3 (30/8/2022)

-América vs. América (31/8/2022)

Películas y series infantiles

-LEGO Friends: Historias de Heartlake City – Miniserie (1/8/2022)

–Hermanos robots supergigantes (4/8/2022)

-Barbie la princesa y la plebeya (16/8/2022)

-Barbie Fairytopia: Magic of the Rainbow (16/8/2022)

-Barbie in the 12 Dancing Princesses (16/8/2022)

-Barbie: Mariposa and Her Butterfly Fairy Friends (16/8/2022)

-Bienvenidos a Monster High (16/8/2022)

-Parque de T-Rex: El ataque de Dinomaster (16/8/2022)

-He-Man y los Amos del Universo: Temporada 3 (18/8/2022)

-¡El show de Cuphead! Parte 2 (19/8/2022)

-Angry Birds: Locuras de verano – Temporada 3 (25/8/2022)

-Mighty Express: Temporada 7 (29/8/2022)

Anime

-Kakegurui Twin (4/8/2022)

-DOTA: Sangre de dragón – Libro 3 (11/8/2022)

-Rilakkuma va al parque temático (25/8/2022)