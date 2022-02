Estos son los estrenos de Netflix para el tercer mes del 2022￼

febrero 25, 2022

Febrero está por terminar y ya tenemos la lista de todo el contenido que llega al catálogo de Netflix para el mes de marzo. Entre lo más destacado están las nuevas temporadas de Flash y Super Girl, El proyecto Adam con Ryan Reynolds y una miniserie de Andy Warhol.

A continuación te presentamos la lista completa de los títulos que estrenarán en Netflix durante marzo de 2022:

Películas

El Hombre Araña 3 (1/3/2022)

Dos contra el hielo (2/3/2022)

Piratas: El último tesoro de la corona (2/3/2022)

Fin de semana en Croacia (3/3/2022)

El proyecto Adam (11/3/2022)

Downton Abbey: La película (14/3/2022)

Marilyn tiene los ojos negros (15/3/2022)

El rescate de Ruby (17/3/2022)

Frutos del viento (18/3/2022)

Hasta que nos volvamos a encontrar (18/3/2022)

Midsommar: El terror no espera la noche (19/3/2022)

Series de estreno en Netflix

Guardianes de la justicia (1/3/2022)

Ritmo Salvaje (2/03/2022)

Flash: Temporada 7 (3/3/2022)

¿Sabes quién es? (4/03/2022)

Formula 1: Drive to Survive – Temporada 4 (4/03/2022)

The Last Kingdom: Temporada 5 (9/3/2022)

Queer Eye: Alemania (9/3/2022)

Supergirl: Temporada 6 (10/3/2022)

Érase una vez… pero ya no (11/3/2022)

La vida después de la muerte, con Tyler Henry (11/3/2022)

Dale Gas (16/03/2022)

¿Es pastel? (18/3/2022)

Recursos Humanos (18/3/2022)

Top Boy: Temporada 2 (18/3/2022)

Bridgerton: Temporada 2 (25/03/2022)

Dramas coreanos

Veinticinco, veintiuno (19/3/2022)

Las inclemencias del amor (20/3/2022)

Treinta y nueve (24/3/2022)

Propuesta laboral (28/3/2022)

Documentales y especiales

El paraíso que sobrevive: Un legado familiar (3/3/2022)

Los diarios de Andy Warhol: Miniserie (9/3/2022)

3 tonelada$: Asalto al Banco Central do Brasil (16/3/2022)

Bad Vegan: Fama. Fraudes. Fugitivos (16/3/2022)

Películas y series infantiles

Emoji: La película (1/3/2022)

He-Man y los Amos del Universo: Temporada 2 (3/3/2022)

El mundo de Karma: Temporada 2 (10/3/2022)

Barbie Big City Big Dreams (24/3/2022)

Transformers: BotBots (25/3/2022)

Anime

Kotaro vive solo (10/3/2022)

Adam by Eve: Un concierto animado (15/3/2022)

Thermae Romae Novae (28/3/2022)