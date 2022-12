Estos son los estrenos de Netflix para enero de 2023

diciembre 27, 2022



A días de terminar el año 2022 y el mes de diciembre, la plataforma de streaming más conocida en el mundo, Netflix, da a conocer los estrenos que tendrá para enero 2023.

Entre los estrenos destacados para el primer mes del 2023 están el regreso de Vikingos: Valhalla en su segunda temporada, el remake de Jumanji, la película en solitario de Bumblebee y la llegada del documental de Pamela Anderson.

Series

Caleidoscopio (1/1/2023)

The Office (EE. UU.): Temporada 1- 9 (1/1/2023)

Downton Abbey: Temporada 1-6 (1/1/2023)

The Hills: Temporada 1 (4/1/2023)

The Hills: Temporada 2 (4/1/2023)

Ginny y Georgia: Temporada 2 (5/1/2023)

Cocina a presión (6/1/2023)

Vikingos: Valhalla – Temporada 2 (12/1/2023)

Sky Rojo: Temporada 3 (13/1/2023)

Contra las cuerdas (18/1/2023)

That ’90s Show (19/1/2023)

Bling Empire: Nueva York (20/1/2023)

Escuadrón pastelero: Temporada 2 (20/1/2023)

La chica de nieve (27/1/2023)

Películas

Ad Astra: Hacia las estrellas (1/1/2023)

Jumanji: El siguiente nivel (1/1/2023)

Bumblebee (1/1/2023)

Los reyes del mundo (4/1/2023)

Los crímenes de la academia (6/1/2023)

Ruido (11/1/2023)

Perro perdido (13/1/2023)

La herencia (24/1/2023)

Ustedes (27/1/2023)

Documentales y especiales

Madoff: El monstruo de Wall Street (4/1/2023)

El mochilero del hacha (10/1/2023)

Pamela Anderson: Una historia de amor (31/1/2023)

Películas y series infantiles

Viajes definitivos Pokémon: Parte 1 (6/1/2023)

Kung Fu Panda: El guerrero dragón – Temporada 2 (12/1/2023)

Daniel Spellbound, el cazador de magia: Temporada 2 (26/1/2023)

Poder de princesas (30/1/2023)

Anime en Netflix

De yakuza a amo de casa: Temporada 2 (1/1/2023)

Espíritu de lucha (1/1/2023)

Monster (1/1/2023)

Vinland Saga: Temporada 2 (9/1/2023)

Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro (19/1/2023)

Record of Ragnarok: Temporada 2 – Episodios 1-10 (26/1/2023)