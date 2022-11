Estos son los estrenos de Netflix para noviembre de 2022

octubre 31, 2022

El 2022 está a punto de terminar y Netflix tiene preparados grandes estrenos para el onceavo mes del año. Durante noviembre, el servicio de la gran N roja tendrá producciones que despiden la temporada de terror, además de las series y películas que dan la bienvenida a la navidad.

Entre los estrenos de Netflix que destacan para noviembre de 2022 están la secuela de Enola Homes, protagonizada por Millie Bobby Brown y Henry Cavill, la quinta temporada de The Crown y el gran regreso de Lindsay Lohan al cine con la película Navidad de golpe.

A continuación te presentamos la lista completa de estrenos que tendrá Netflix para el penúltimo mes del 2022.

Series

Jóvenes altezas: Temporada 2 (1/11/2022)

Blockbuster (3/11/2022)

La vida fabulosa (4/11/2022)

Manifiesto: Temporada 4 (4/11/2022)

El Secreto de la familia Greco (4/11/2022)

The Crown: Temporada 5 (9/11/2022)

Zac Efron: Con los pies sobre la tierra – Temporada 2: Australia (11/11/2022)

Alguien está mintiendo: Temporada 2 (16/11/2022)

Riverdale: Temporada 6 (16/11/2022)

1899 (17/11/2022)

Muertos para mí: Temporada 3 (17/11/2022)

Élite: Temporada 6 (18/11/2022)

Somebody (18/11/2022)

Merlina (23/11/2022)

¿Cuánto pesa la sangre? (25/11/2022)

Películas

Las vacaciones de Mr. Bean (1/11/2022)

Miami Vice (1/11/2022)

Enola Holmes 2 (4/11/2022)

La familia Claus 2 (8/11/2022)

Una peli de fútbol… y mutantes (9/11/2022)

Navidad de golpe (10/11/2022)

El dragón de papá (11/11/2022)

El prodigio (16/11/2022)

Navidad contigo (17/11/2022)

El País de los Sueños (18/11/2022)

El Guau (23/11/2022)

Las nadadoras (23/11/2022)

Navidad en la granja (23/11/2022)

El diario de Noel (24/11/2022)

Un hombre de acción (30/11/2022)

Un príncipe en Nueva York (30/11/2022)

Documentales y especiales

Los entresijos de la FIFA (9/11/2022)

La captura del enfermero asesino (11/11/2022)

Trevor Noah: I Wish You Would (22/11/2022)

Las crónicas del taco: Cruza la frontera (23/11/2022)

Sangre, sexo y realeza (23/11/2022)

Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica (25/11/2022)

Take Your Pills: Xanax (30/11/2022)

Series y películas infantiles

Príncipe de los dragones: Temporada 4 (3/11/2022)

Minions y sus amigos: Volumen 2 (8/11/2022)

Teletubbies (14/11/2022)

Jurassic World: Campamento Cretácico – Aventura misteriosa (15/11/2022)

¡El show de Cuphead!: Temporada 3 (18/11/2022)

Los StoryBots responden (21/11/2022)

My Little Pony: Deja tu marca – Capítulo 3 (21/11/2022)

Thomas & Friends: El misterio del mirador de la montaña (25/11/2022)

La Tropa Acción salva la Navidad (28/11/2022)

Anime en Netflix

Llegando a ti (1/11/2022)

Llegando a ti 2 (1/11/2022)

APARI3NCIAS (4/11/2022)