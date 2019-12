México/López-Dóriga Digital. Se denomina Estado sin litoral a un país rodeado de tierra o que carece de salida al mar o al océano.

La mayor parte de los países sin salida al mar se encuentran en África y en Asia central, aunque también en Europa central hay un número importante de ellos.

El país sin salida al mar más grande del mundo es Kazajistán, mientras que el más pequeño del mundo es la Ciudad del Vaticano, que a su vez es el país más pequeño del mundo.

Estos son los países que no tienen salida al mar:

Carlos Penna Charolet | TResearch Landlocked Countries (that have no direct Ocean Access)



🇦🇫AFG

🇦🇩AND

🇦🇲ARM

🇦🇹AUT

🇦🇿AZE

🇧🇾BLR

🇧🇹BHU

🇧🇴BOL

🇧🇼BOT

🇧🇫BUR

🇧🇮BDI

🇨🇫CAF

🇹🇩CHA

🇨🇿CZE

🇪🇹ETH

🇭🇺HUN

🇰🇬KGZ

🇱🇦LAO

🇱🇸LES

🇱🇮LIE

🇱🇺LUX

🇲🇰MKD

🇲🇱MLI

🇲🇩MDA

🇲🇳MGL

🇳🇵NEP

🇳🇪NIG

🇵🇾PAR

🇷🇼RWA

🇷🇸SRB

🇸🇰SV…