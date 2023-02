Estos son los tráilers que podrían estrenar durante el Super Bowl

febrero 2, 2023

El próximo 12 de febrero se celebrará el Super Bowl 2023, uno de los eventos deportivos más importantes del año. Como es habitual, los estudios y plataformas aprovecharán el evento para estrenar algunos de los tráilers de sus grandes apuestas para los próximos meses.

Según señala una información publicada por Deadline, en la próxima edición de la Super Bowl se estrenará al menos 11 adelantos, entre los que figuran los siguientes:

Fast and Furious 10

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

The Marvels

Super Mario Bros: La película

La Sirenita

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Dungeons & Dragons

Scream VI

Transformers: el despertar de las bestias

The Flash

Elemental

Aunque no está confirmado, es probable que también haya adelantos de Indiana Jones y el Dial del Destino, Creed III y John Wick 4.

En los últimos años, los tráilers del Super Bowl se han convertido en eventos cinematográficos en sí mismos. Los estudios a menudo lanzan un avance antes del partido y publican el adelanto más largo durante la emisión del encuentro. Esta estrategia sirve principalmente para generar conversación en redes sociales, donde los fans comentan todos los clips.

Quizá el título que más ha llamado la atención de la lista es The Flash. Tras los continuos retrasos del lanzamiento, sumado a las constantes polémicas de su protagonista, Ezra Miller, Warner Bros. parece tener todo listo para el estreno en junio de la película en solitario del velocista escarlata.

Cabe destacar que las mencionadas producciones pertenecen a Disney, Universal, Lionsgate, Warner Bros. o Paramount. Tal como recalca Deadline, Amazon y MGM no han desvelado sus planes para la Super Bowl 2023.