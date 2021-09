Estoy en terapia y vivo con miedo: Alcaldesa de Ixhuatlán del Café

septiembre 1, 2021

Redacción/Xalapa.- La alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón, platicó para En Contacto sobre las audiencias que está teniendo sobre el intento de feminicidio que vivió en su contra.

“Hace unos meses sufrí lesiones e intento de homicidio por parte de una de mis ex parejas… ayer solicitó un amparo, donde él pedía vivir su juicio por fuera, pero a mí me daba mucho miedo porque se han visto casos que al salir cobran venganza… y no se lo dieron, vivirá el proceso en prisión preventiva por 2 años”, explicó la alcaldesa.