“Estoy satisfecha de ayudar a mi pueblo y a mi gente”: Dra. Panzo Panzo del programa IMSS-BIENESTAR

mayo 17, 2023

Convencida en ayudar a su pueblo indígena, a su gente, la doctora Selma Panzo Panzo cumplió su sueño de ser médica tras obtener una beca para estudiar medicina en Cuba. Hoy forma parte del programa IMSS-BIENESTAR, atendiendo la Unidad de Salud de Achichipico perteneciente a Tehuipango, Veracruz.

En la Sierra de Zongolica se encuentra Tehuipango, municipio de alta marginación, donde la doctora Selma mantiene buena comunicación con sus pacientes, ella domina la lengua materna, el náhuatl, lo que permite ganarse la confianza de la gente.

Desde su adolescencia, la médica conoció los programas que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Veracruz Sur e IMSS-BIENESTAR ofrecen a la población en estado de vulnerabilidad, eso fue suficiente para fijarse una meta: apoyar a su pueblo a través de la medicina.

“Yo era parte del Centro de Atención Rural para el Adolescente (CARA), iba a las pláticas para el cuidado y prevención de enfermedades, eso me motivó a estudiar; solicité una beca para estudiar en Cuba, en el 2011 me fui al extranjero, gracias a ser indígena y a hablar náhuatl me dieron ese apoyo. El objetivo era estudiar para regresar a ayudar a nuestros pueblos, y aquí estoy desde hace tres años en el IMSS-BIENESTAR”, explicó.

Selma Panzo asegura estar satisfecha por haber realizado su sueño y sobre todo, de ayudar a su gente que tiene necesidades, “no hay dinero para ir a atención privada o les da pena ir con un médico que no les entienda por no hablar náhuatl, ellos me inspiraron a estudiar medicina”.

Ahora que se encuentra laborando en la Unidad Médica de Achichipico detectó que el cambio de alimentación y hábitos en la población indígena está ocasionando enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, e incluso, infartos al miocardio.

También hay cambios positivos entre la población usuaria, como la aceptación de las mujeres embarazadas para ir a control prenatal, acudir a un hospital al momento del nacimiento de su bebé, y posteriormente, llevarlo a sus vacunas y control del niño sano para garantizar su crecimiento y desarrollo.

En lo que respecta a la detección oportuna de enfermedades como cáncer de mama y cervicouterino, a través de la exploración médica de senos y el papanicolaou, explicó que hay avance gracias a la comunicación efectiva con las mujeres, “la clave es explicarles la importancia de los estudios y que todo es en beneficio de su salud”.

Panzo Panzo aseguró estar feliz y plena de haber logrado su sueño, ayudar a su gente y a salvar vidas, “si está en mis manos lo hacemos”.