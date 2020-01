Estrena Mandy Moore «Save a little for yourself»

México/Notimex. La estadunidense Mandy Moore estrenó su sencillo «Save a little for yourself», así como el video musical, ya disponible en plataformas digitales. El nuevo lanzamiento pertenece a su séptimo álbum Silver landings, que estrenará después de 10 años.

Moore, conocida por ser una de las cantantes y actrices juveniles a finales de la década de los noventa, se ausentó por un tiempo de los estudios de grabación y dejó su última producción Amanda Leigh en 2010, sin embargo lanzará el 6 de marzo su nuevo álbum Silver landings, del que dio un adelanto con el sencillo «Save a little for yourself».

«A veces escribir una canción se siente como darme el consejo que sé que más necesito y que a menudo es el más difícil de escuchar. Hace que la canción sea casi un mantra, algo que sé que seguiré aprendiendo porque vale la pena repetirlo”, comentó la estrella de 35 años sobre su nueva canción con información del portal Udiscovermusic.

«‘Save a little for yourself’ es una especie de la otra mitad de una canción de amor de la que no siempre hablamos ni reconocemos. Claro, debemos abrirnos, dejar que la gente entre y amarlos lo más posible, pero hay que cuidarnos a nosotros mismos en primer lugar. Puede que no sea tan romántico, pero es una parte igualmente importante de la ecuación», expresó.

En el video musical se puede ver a Moore y a su banda tocando en lo parece una sesión habitual de ensayo, mientras se alternan con tomas cerradas de la cantante en blanco y negro.