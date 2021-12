Estrenan nuevo trailer de ‘The Batman’ con Robert Pattinson

diciembre 27, 2021

Redacción/Al MomentoMX. Warner Bros publicó este lunes un nuevo tráiler de la esperada película The Batman, protagonizada por Robert Pattinson.

Titulado The Bat and The Cat, el espectacular tráiler hace especial hincapié en la relación entre Batman y Catwoman. Evidentemente, Bruce Wayne será el centro de atención en The Batman, aunque parece ser que Catwoman también tendrá un importante rol que desempeñar dentro del filme.

El avance también deja claro que Riddler o Acertijo (Paul Dano) pondrá en jaque a Ciudad Gótica y se nos muestra que el villano ha logrado descubrir el mayor secreto de Bruce Wayne: su identidad secreta.

Además de Riddler, la película tendrá a Carmine Falcone (John Turturro) y al Pingüino (Colin Farrell), una película plagada de villanos a la que podría unirse una nueva versión del Joker.

Esta cinta muestra una realidad alterna a la del DC Extended Universe donde el Caballero de la Noche todavía está a comienzos de su carrera y aprendiendo qué significa convertirse en un vigilante.

The Batman se estrenará en cines el 4 de marzo exclusivamente en cines, en una ventana de exhibición más corta de lo habitual, para llegar poco después a HBO Max. Esta es sin duda una de las películas más esperadas para 2022.