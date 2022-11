Estrenos de Disney Plus para noviembre de 2022

noviembre 3, 2022

Un nuevo mes comienza y noviembre estará lleno de estrenos variados en Disney Plus dentro de sus categorías de series de televisión, películas y documentales.

Entre lo más esperado para el onceavo mes del año figura Desencantada, la secuela de la exitosa Encantada; el reality de Los Montaner, la serie de Santa Cláusula con el regreso de Tim Allen y el show en vivo de Elton John.

Aquí te dejamos la lista completa de estrenos que para noviembre de 2022.

2 de noviembre

Series

Una navidad con Donna Hay

Documentales

Tesoros perdidos de Egipto (T3)

3 de noviembre

Especiales

Unidos de Marvel Studios: Así se hizo ‘She-Hulk’

4 de noviembre

Especiales

Leyendas de Marvel Studios: Especial ‘Wakanda Forever’

9 de noviembre

Series

Los Montaner

Beckham salva a nuestro equipo

Zootopia+

The Spectacular Spider-Man (T1)

Documentales

César Millán: Better human, better dog (T2)

11 de noviembre

Documentales

Fuego de amor

16 de noviembre

Series

Santa Clausula: Un nuevo Santa

Documentales

Sin límites con Chris Hemsworth

Nuevos episodios

MIckey Mouse Funhouse

18 de noviembre

Películas

Desencantada

Documentales

Mickey, la historia de un ratón

Especiales

El maravilloso otoño de MIckey Mouse

Mejor en la nieve

20 de noviembre

Streaming en vivo

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium

25 de noviembre

Especiales

Guardianes de la Galaxia: Especial Navideño

El cascanueces: Hip Hop

30 de noviembre

Series

Willow

El club de los Graves