Estrenos de Netflix para febrero de 2023

enero 30, 2023

El segundo mes del año comienza y con ello llegan nuevas producciones al catálogo de Netflix. Entre lo más destacado para el mes de los enamorados están la cuarta temporada de You y la temporada número 11 de The Walking Dead, que hasta el momento es exclusiva de Star Plus.

A continuación te dejamos la lista completa de estrenos que tendrá Netflix para febrero del 2023:

Series

Freeridge (2/2/2023)

You: Temporada 4 (9/2/2023)

Batalla de amor (10/2/2023)

Todas las veces que nos enamoramos (14/2/2023)

La ley de Lidia Poët (15/2/2023)

Red Rose (15/2/2023)

La familia Upshaw: Parte 3 (16/2/2023)

División Palermo (17/2/2023)

Tríada (22/2/2023)

The Walking Dead: Temporada 11 (22/2/2023)

Outer Banks: Temporada 3 (23/2/2023)

Películas

Infiesto (3/2/2023)

Espíritu libre (3/2/2023)

Tu casa o la mía (10/2/2023)

Una chica en apuros (10/2/2023)

A todas partes (14/2/2023)

Tenemos un fantasma (24/2/2023)

Mujercitas (25/2/2023)

Bad Boys para siempre (25/2/2023)

Documentales y especiales

Gunther, el perro millonario: Miniserie (1/2/2023)

Los Murdaugh: Muerte y escándalo en Carolina del Sur (22/2/2023)

Formula 1: Drive to survive – Temporada 5 (24/2/2023)

Películas y series infantiles

Mi papá el cazador intergaláctico (9/2/2023)

Thomas & Friends: Trenes a todo vapor – Temporada 2 (16/2/2023)

Las aventuras del Capitán Calzoncillos: La película (16/2/2023)

That Girl Lay Lay: Temporada 2 (23/2/2023)

Bichos raros: Temporada 2 (24/2/2023)

Anime en Netflix

Detective Conan: Hanzawa el Culpable (1/2/2023)

Espíritu de lucha (1/2/2023)

Monster: Temporada 1 (1/2/2023)

Make My Day (2/2/2023)

Vinland Saga: Temporada 2 (7/2/2023)

Aggretsuko: Temporada 5 (16/2/2023)